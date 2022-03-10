«Аугсбург» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (12.03.2022)

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сегодня, 14:54

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.65. Поверить в успех «Аугсбурга» можно по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.07. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.86.

Форма команд

«Аугсбург» благодаря некоторым успешным результатам смог подняться из зоны вылета и располагается на 14 месте в турнирной таблице. В активе клуба 26 очков, но отрыв от зоны вылета всего три балла, поэтому расслабляться еще очень рано. Предстоящий поединок на своем поле с середняком Бундеслиги оставляет неплохие шансы команде на набранные очки. В прошлом туре «Аугсбург» обыграл на выезде «Арминию» (1:0), а ранее отобрал очки у «Боруссии» Д

«Майнц» показывает средние результаты, и вряд ли будет претендовать на высокие места по итогам сезона. Команда идет на девятой позиции и набрала 34 очка, опережая ближайшего соперника лишь по дополнительным показателям. В игре с командой из нижней части таблицы болельщики логично рассчитывают на набранные баллы для своего клуба. Два последних матча «Майнца» завершились поражением от «Униона» (1:3) и победой с «Байером» (3:2).

Информация для ставок

«Аугсбург» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Майнц» проиграл восемь из десяти последних матчей на выезде

«Аугсбург» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Майнцом»

Семь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, команды часто обмениваются голами и демонстрируют открытый футбол. Предполагаем, что и в этот раз клубы смогут отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.