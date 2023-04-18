«Аугсбург» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (21.04.2023)

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сегодня, 18:23

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Аугсбург» не может выиграть уже несколько матчей подряд, что опускает их все ниже по турнирной таблице Бундеслиги. На данный момент коллектив располагается на 14 месте с 29 баллами и опережает нынешнего соперника на пять баллов. В двух последних матчах чемпионата Германии «Аугсбург» проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (2:3), а немного ранее уступил и «Кельну» на своем поле (1:3).

«Штутгарт» в последних матчах выглядит довольно уверенно и старается как можно быстрее покинуть зону вылета, где находится на 16 месте с 24 баллами. На данном этапе букмекеры отдают предпочтение именно гостям, и они постараются доказать свое превосходство на футбольном поле. Два последних матча «Штутгарта» в Бундеслиге завершились героической ничьей со «Боруссией» Дортмунд (3:3) и победой над «Бохумом» (3:2).

Информация для ставок

«Аугсбург» выиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Штутгарт» выиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах

«Аугсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей «Штутгарту»

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах и на этот раз существует большая вероятность повторить такой исход. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.