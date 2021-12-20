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«Аякс-2» — «Хелмонд». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.12.2021)

20 декабря 2021, 11:14

20 декабря 2021 года «Аякс-2» сыграет против «Хелмонда» в рамках 20-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Игра состоится на стадионе «Де Тукомст» в Аудер-Амстел. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Аякс-2
Хельмонд
1 : 1
завершен
20 декабря 2021, 22:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Аякс-2». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.35. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.90, а победа «Хелмонда» идёт по коэффициенту 7.70.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аякс-2» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 36 пунктов. У команды 11 побед, три ничьих и пять поражений. Коллектив забил 44 гола и пропустил 31 мяч. В последних встречах «Аякс-2» выглядит неплохо, команда сыграла вничью с «Оссом», а также выиграла у «Эммена» и заработала три очка в игре с «Графсхапом».

«Хелмонд» выглядит не лучшим образом в нынешнем сезоне. У команды 19 баллов и 17-я строчка в турнирной таблице. В активе клуба пять побед, четыре ничьих и десять поражений. «Хелмонд» забил 17 мячей и пропустил 29 голов. В последних встречах этот коллектив выиграл у «Графсхапа», а также сыграл вничью с «Волендамом» и проиграл «Бреде».

Информация для ставок

  • «Хелмонд» выиграл всего один матч из последних десяти
  • «Аякс-2» не проигрывает десять поединков кряду
  • У «Хелмонда» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.75. Фаворитом считается «Аякс-2», но оба клуба смогут забить друг другу, так как это чемпионат Нидерландов. Здесь всегда много мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.48 2.15 1.75
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shlomo
shlomo
20 декабря 2021 в 13:51
Хозяева выиграют этот матч
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