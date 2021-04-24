«Аякс» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (25.04.2021)

«Аякс» дома сыграет против «АЗ Алкмара» в рамках 30-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 15:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Аякс» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5. Победа «Алкмара» оценивается в 6.00. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.5.
Форма команд
«Аякс» в этом сезоне набрал 73 балла и расположился на первой строчке в турнирной таблице. Клуб более чем на десять очков опережает своего ближайшего преследователя, а до конца чемпионата осталось всего 5 туров. В активе «аяксидов» 23 победы, 4 ничьи и 2 поражения. Клуб забил 87 мячей и пропустил 21 гол. В последних матчах «Аякс» играет очень хорошо и регулярно набирает очки, к этому поединку амстердамцы подходят в великолепной форме.
«Алкмар» стал третьей силой в чемпионате в нынешнем сезоне. В активе клуба 61 балл, 18 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Клуб забил 66 мячей и пропустил 38 голов. В последнее время практически каждый поединок «Алкмара» заканчивается победой АЗ.
Информация для ставок
- У «Аякса» 11 забитых мячей в последних 5 матчах
- «Аякс» не проигрывает четыре матча подряд во всех турнирах
- «Алкмар» выиграл четыре матча кряду
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.6. Также можно поставить на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.25.
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