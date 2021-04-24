«Аякс» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (25.04.2021)

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вчера, 06:25

«Аякс» дома сыграет против « АЗ Алкмара» в рамках 30-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Аякс» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5. Победа «Алкмара» оценивается в 6.00. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.5.

Форма команд

«Аякс» в этом сезоне набрал 73 балла и расположился на первой строчке в турнирной таблице. Клуб более чем на десять очков опережает своего ближайшего преследователя, а до конца чемпионата осталось всего 5 туров. В активе «аяксидов» 23 победы, 4 ничьи и 2 поражения. Клуб забил 87 мячей и пропустил 21 гол. В последних матчах «Аякс» играет очень хорошо и регулярно набирает очки, к этому поединку амстердамцы подходят в великолепной форме.

«Алкмар» стал третьей силой в чемпионате в нынешнем сезоне. В активе клуба 61 балл, 18 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Клуб забил 66 мячей и пропустил 38 голов. В последнее время практически каждый поединок «Алкмара» заканчивается победой АЗ .

Информация для ставок

У «Аякса» 11 забитых мячей в последних 5 матчах

«Аякс» не проигрывает четыре матча подряд во всех турнирах

«Алкмар» выиграл четыре матча кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.6. Также можно поставить на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.25.

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