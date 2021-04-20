«Аякс» — «Утрехт». Прогноз на матч Эредивизи (22.04.2021)

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вчера, 22:27

«Аякс» примет «Утрехт» в рамках перенесенного 21-го тура нидерландского чемпионата. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Аякс». Поставить на победу клуба из Амстердама можно по коэффициенту 1.43. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.10 и на обе команды забьют по 1.55.

Форма команд

«Аякс» продолжает доминировать в нидерландском первенстве. Клуб набрал 72 балла и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе «аяксидов» 23 победы, три ничьих и два поражения. У клуба 86 забитых мячей и 20 пропущенных. Все идет к тому, что «Аякс» сможет оформить чемпионство уже в ближайших турах. «Аякс» является одним из самых успешных клубов в истории Нидерландов и доказывает это каждый год. В последних играх команда в невероятной форме и в каждом поединке уничтожает своих оппонентов.

«Утрехт» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 43 балла. В активе этого клуба 11 побед, десять ничьих и семь поражений. Нидерландский клуб забил 45 мячей и пропустил 36 голов.

Информация для ставок

«Утрехт» выиграл три матча из последних пяти

«Аякс» проиграл всего одну игру за последние десять матчей

У «Аякса» 13 забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на победу «Аякса» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.70. Также можно поставить на точное количество голов в этом матче — 4-5 по коэффициенту 2.80.

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