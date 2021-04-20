«Аякс» — «Утрехт». Прогноз на матч Эредивизи (22.04.2021)

«Аякс» примет «Утрехт» в рамках перенесенного 21-го тура нидерландского чемпионата. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Аякс». Поставить на победу клуба из Амстердама можно по коэффициенту 1.43. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.10 и на обе команды забьют по 1.55.
Форма команд
«Аякс» продолжает доминировать в нидерландском первенстве. Клуб набрал 72 балла и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе «аяксидов» 23 победы, три ничьих и два поражения. У клуба 86 забитых мячей и 20 пропущенных. Все идет к тому, что «Аякс» сможет оформить чемпионство уже в ближайших турах. «Аякс» является одним из самых успешных клубов в истории Нидерландов и доказывает это каждый год. В последних играх команда в невероятной форме и в каждом поединке уничтожает своих оппонентов.
«Утрехт» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 43 балла. В активе этого клуба 11 побед, десять ничьих и семь поражений. Нидерландский клуб забил 45 мячей и пропустил 36 голов.
Информация для ставок
- «Утрехт» выиграл три матча из последних пяти
- «Аякс» проиграл всего одну игру за последние десять матчей
- У «Аякса» 13 забитых мячей в последних пяти играх
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке на победу «Аякса» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.70. Также можно поставить на точное количество голов в этом матче — 4-5 по коэффициенту 2.80.
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