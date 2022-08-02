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«Айнтрахт» Франфурт — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (05.08.2022)

сегодня, 15:20
Бавария (Мюнхен)

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы «Гройтер Фюрт», зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.575.601.44
Мелбет 6.85 5.50 1.45
1XBET 6.85 5.50 1.45

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Айнтрахт» Франкфурт проявил себя в прошлом сезоне в Лиге Европы и смог в серии пенальти выиграть турнир у «Рейнджерс». Теперь команда будет участвовать в Лиге Чемпионов и матч в первом туре против чемпиона Германии станет настоящей боевой проверкой для команды. Хозяева не раз доставляли проблемы «Баварии», поэтому у футболистов будут шансы зацепиться за очки. В прошлом матче кубка Германии «Айнтрахт» Ф справился с «Магдебуром» (4:0), а ранее разгромил «Вальдорф» в товарищеской встрече (5:0).

«Бавария» усилилась на трансферном рынке и провела блистательный матч в Суперкубке Германии, особенно первый тайм. Команда делает небольшую перестройку после ухода Левандовски, поэтому иногда от нее можно ожидать неожиданных результатов. Тем не менее, мюнхенский клуб считается большим фаворитом. В Суперкубке Германии «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» (5:3), а ранее в товарищеской встрече уступила «Манчестер Сити» (0:1).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф не знает поражений уже 11 матчей подряд во всех турнирах
  • Пять последних матчей «Баварии» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Айнтрахт» Ф выиграл две из трех последних домашних матчей с «Баварией»

Прогноз

У «Баварии» непростые отношения с командой из Франкфурта, которая часто доставляет победу немецкому гранду. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.28 1.37 2.63 1.54
Мелбет 2.99 1.37
1XBET 2.99 1.37
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:35
Тут всё ясно,Бавария победит и тб 2,5
Гость
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