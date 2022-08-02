«Айнтрахт» Франфурт — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (05.08.2022)

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сегодня, 15:20

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы «Гройтер Фюрт», зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Айнтрахт» Франкфурт проявил себя в прошлом сезоне в Лиге Европы и смог в серии пенальти выиграть турнир у «Рейнджерс». Теперь команда будет участвовать в Лиге Чемпионов и матч в первом туре против чемпиона Германии станет настоящей боевой проверкой для команды. Хозяева не раз доставляли проблемы «Баварии», поэтому у футболистов будут шансы зацепиться за очки. В прошлом матче кубка Германии «Айнтрахт» Ф справился с «Магдебуром» (4:0), а ранее разгромил «Вальдорф» в товарищеской встрече (5:0).

«Бавария» усилилась на трансферном рынке и провела блистательный матч в Суперкубке Германии, особенно первый тайм. Команда делает небольшую перестройку после ухода Левандовски, поэтому иногда от нее можно ожидать неожиданных результатов. Тем не менее, мюнхенский клуб считается большим фаворитом. В Суперкубке Германии «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» (5:3), а ранее в товарищеской встрече уступила «Манчестер Сити» (0:1).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф не знает поражений уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Пять последних матчей «Баварии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Айнтрахт» Ф выиграл две из трех последних домашних матчей с «Баварией»

Прогноз

У «Баварии» непростые отношения с командой из Франкфурта, которая часто доставляет победу немецкому гранду. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.