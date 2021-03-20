«Айнтрахт» Б — «Дармштадт». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (20.03.2021)

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вчера, 04:21

В 26-м туре второй лиги Германии «Айнтрахт» из Брауншвейга примет «Дармштадт». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

По мнению букмекерской конторы Мелбет, «Дармштатд» является фаворитом этого матча, поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.33. Ничейный исход оценивается в 3.25. Победа «Айнтрахта» представлена коэффициентом 3.35.

Коэффициент на ТБ 2.5 составил 1.91. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.89. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 1.71.

Форма команд

«Дармштадт» немного улучшил свои результаты и продвинулся по турнирной таблице, отдаляясь от зоны вылета. Сейчас команда занимает 12-е место с отрывом в 8 очков от 16-й позиции. Если команда продолжит набирать очки, то понижение в классе ей угрожать не будет. В последних двух турах «Дармштадт» выиграл у «Эрцгебирге» (4:1) и «Падерборна» (3:2).

«Айнтрахт» Б тоже улучшил свои показатели, команда не проигрывает несколько матчей подряд и благодаря этому впервые за долгое время смогла покинуть зону вылета. Однако вся борьба за выживание еще впереди. В прошлом туре «Айнтрахт» Б сыграл вничью с «Карлсруэ» (0:0), а несколькими днями ранее переиграл «Зандхаузен» (1:0).

Информация для ставок

«Айнтрахт» не проигрывает на протяжении четырех матчей

Три из четырех последних встреч «Дармштадта» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Дармштадт» забивал на выезде в последних восьми матчах из десяти

«Дармштадт» не может обыграть «Айнтрахт» на выезде уже пять матчей подряд

Прогноз

Нас ожидает напряженная встреча, в которой очки больше нужны хозяевам поля. Исходя из статистики личных встреч и формы команды из Брауншвейга, рекомендуем сделать ставку на «Айнтрахт» по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Мелбет.