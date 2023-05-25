«Айнтрахт» Франкфурт — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (27.05.2022)

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вчера, 20:13

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Фрайбург», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Айнтрахт» плохо провел концовку сезона и имеет лишь призрачные шансы на место в зоне еврокубков. На данный момент коллектив занимает восьмое место с 47 баллами и на три пункта отстает от «Байера». В предстоящей встрече только победа сохранит хозяевам теоретические шансы на место в Лиге Конференций. В прошлом туре «Айнтрахт» сыграл вничью на выезде с «Шальке-04» (2:2), а 13 числа крупно переиграл на своем поле «Майнц» (3:0).

«Фрайбург» продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов и на данный момент команда идет на пятом месте. Тем не менее, коллектив с 59 баллами уступает «Унион» лишь по дополнительным характеристикам, а поэтому будет играть в предстоящей встрече исключительно на победу. Два последних поединка «Фрайбурга» завершились домашней победой над «Вольфсбургом» и поражением от «Униона» на выезде (2:4).

Информация для ставок

«Фрайбург» уступил лишь в трех выездных встречах из десяти последних

«Айнтрахт» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Айнтрахт» выиграл две из последних четырех встреч с «Фрайбургом»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Каждая из команд рассчитывает на победу в этой встрече, и мы предполагаем, что они смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.