«Айнтрахт» Брауншвейг — «Вольфсбург». Прогноз на матч кубка Германии (18.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.68. На ничейный результат можно поставить по 4.1, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 4.7.
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завтра, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.
Форма команд
«Айнтрахт» Б является типичным середняком второй Бундеслиги и не проигрывает в ней уже несколько матчей подряд. Тем не менее, команде удается располагаться только на 11 месте с 15 очками и матч в кубке Германии должен показать готовность команды к более сложным испытаниям. В прошлом туре «Айнтрахт» Б на выезде обыграл «Магдебург» (2:0), а ранее проиграл на выезде «Зандхаузену» (0:1).
«Вольфсбург» редко выигрывает в чемпионате Германии и пребывает не так далеко от зоны вылета Бундеслиги. В активе команды только десять набранных баллов и текущее 13 место. В кубке Германии у коллектива есть шанс реабилитироваться перед болельщиками за неудачные выступления и зайти как можно дальше в турнире. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились ничьей с «Боруссией» М (2:2) и «Аугсбургом» (1:1).
Информация для ставок
- «Айнтрахт» Б не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Вольфсбург» выиграл только одну встречу из пяти выездных за последнее время
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Вольфсбург» выиграл два последних официальных матча с «Айнтрахтом» Б
Прогноз
«Вольфсбург» выглядит фаворитом на фоне представителя второй Бундеслиги, однако на поле вряд ли все будет так просто. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.