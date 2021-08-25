«АЗ Алкмар» — «Селтик». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

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вчера, 21:00

Одним из самых интересных матчей дня на этом этапе квалификации Лиги Европы станет встреча «Селтика» с « АЗ Алкмар». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение « АЗ Алкмару». Коэффициент на его победу составит 2.23. Успех «Селтика» оцениваются по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.85.

Форма команд

«Селтик» находится в отличных физических кондициях и имеет победную серию из нескольких матчей. Первый поединок команда из Шотландии уверенно выиграла, однако в этой паре еще далеко не все решено. Чтобы пройти в групповой этап, коллектив должен сыграть собранно и довести противостояние до логического завершения уже в Нидерландах. В прошлом матче «Селтик» крупно обыграл «Сент-Миррен» (6:0), а ранее команда обыграла « АЗ Алкмар» (2:0).

« АЗ Алкмар» провел мощный прошлый сезон, где занял третье место. Однако в первом матче квалификации команда проиграла первый матч в два мяча, чем существенно осложнила свою ситуацию. В чемпионате коллектив проиграл стартовый тур, но сезон только начался, поэтому такой результат не вызывает больших поводов для беспокойства. В прошлом матче « АЗ Алкмар» уступил «Селтику» (0:2), а ранее команда уступила «Валвейку» в чемпионате (0:1).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей « АЗ Алкмара» закончились исходом «обе забьют — нет»

Алкмара» закончились исходом «обе забьют — нет» «Селтик» выиграл шесть последних матчей на своем поле во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей « АЗ Алкмара» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Алкмара» закончились тоталом меньше 2.5 мячей Восемь из десяти последних матчей «Селтика» закончились с тремя забитыми мячами или более

Прогноз

«Селтик» уже сделал уверенный шаг к групповому этапу Лиги Европы, поэтому в предстоящем поединке попытается засушить игру. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.98.

Ранее букмекеры предсказали результативный исход в другом матче Лиги Европы.