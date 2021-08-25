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«АЗ Алкмар» — «Селтик». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

вчера, 21:00

Одним из самых интересных матчей дня на этом этапе квалификации Лиги Европы станет встреча «Селтика» с «АЗ Алкмар». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.

Лига Европы 2021/2022
АЗ Алкмар
Селтик
- : -
сегодня, 21:15
0 - 2
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.233.832.94
Фонбет 2.15 3.95 3.00
Мелбет 2.09 3.92 3.11

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «АЗ Алкмару». Коэффициент на его победу составит 2.23. Успех «Селтика» оцениваются по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.85.

Форма команд

«Селтик» находится в отличных физических кондициях и имеет победную серию из нескольких матчей. Первый поединок команда из Шотландии уверенно выиграла, однако в этой паре еще далеко не все решено. Чтобы пройти в групповой этап, коллектив должен сыграть собранно и довести противостояние до логического завершения уже в Нидерландах. В прошлом матче «Селтик» крупно обыграл «Сент-Миррен» (6:0), а ранее команда обыграла «АЗ Алкмар» (2:0).

«АЗ Алкмар» провел мощный прошлый сезон, где занял третье место. Однако в первом матче квалификации команда проиграла первый матч в два мяча, чем существенно осложнила свою ситуацию. В чемпионате коллектив проиграл стартовый тур, но сезон только начался, поэтому такой результат не вызывает больших поводов для беспокойства. В прошлом матче «АЗ Алкмар» уступил «Селтику» (0:2), а ранее команда уступила «Валвейку» в чемпионате (0:1).

Информация для ставок

  • Шесть из семи последних матчей «АЗ Алкмара» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Селтик» выиграл шесть последних матчей на своем поле во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «АЗ Алкмара» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Восемь из десяти последних матчей «Селтика» закончились с тремя забитыми мячами или более

Прогноз

«Селтик» уже сделал уверенный шаг к групповому этапу Лиги Европы, поэтому в предстоящем поединке попытается засушить игру. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.98.

Ранее букмекеры предсказали результативный исход в другом матче Лиги Европы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.53 1.99 1.84
Мелбет 2.60 1.46
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Все комментарии
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uur3xe6pyxdp
вчера в 21:27
Футбольный клуб АЗ Алкмар выиграет матч.
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