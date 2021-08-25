«АЗ Алкмар» — «Селтик». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

Одним из самых интересных матчей дня на этом этапе квалификации Лиги Европы станет встреча «Селтика» с «АЗ Алкмар». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «АЗ Алкмару». Коэффициент на его победу составит 2.23. Успех «Селтика» оцениваются по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.85.
Форма команд
«Селтик» находится в отличных физических кондициях и имеет победную серию из нескольких матчей. Первый поединок команда из Шотландии уверенно выиграла, однако в этой паре еще далеко не все решено. Чтобы пройти в групповой этап, коллектив должен сыграть собранно и довести противостояние до логического завершения уже в Нидерландах. В прошлом матче «Селтик» крупно обыграл «Сент-Миррен» (6:0), а ранее команда обыграла «АЗ Алкмар» (2:0).
«АЗ Алкмар» провел мощный прошлый сезон, где занял третье место. Однако в первом матче квалификации команда проиграла первый матч в два мяча, чем существенно осложнила свою ситуацию. В чемпионате коллектив проиграл стартовый тур, но сезон только начался, поэтому такой результат не вызывает больших поводов для беспокойства. В прошлом матче «АЗ Алкмар» уступил «Селтику» (0:2), а ранее команда уступила «Валвейку» в чемпионате (0:1).
Информация для ставок
- Шесть из семи последних матчей «АЗ Алкмара» закончились исходом «обе забьют — нет»
- «Селтик» выиграл шесть последних матчей на своем поле во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «АЗ Алкмара» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Восемь из десяти последних матчей «Селтика» закончились с тремя забитыми мячами или более
Прогноз
«Селтик» уже сделал уверенный шаг к групповому этапу Лиги Европы, поэтому в предстоящем поединке попытается засушить игру. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.98.
Ранее букмекеры предсказали результативный исход в другом матче Лиги Европы.