«АЗ Алкмар» — «Спарта». Прогноз на матч Эредивизие (10.04.2021)

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вчера, 22:12

« АЗ Алкмар» примет «Спарту» в рамках очередного тура чемпионата Нидерландов. Этот поединок запланирован на 10 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом этого поединка «Алкмар» и рекомендуют сделать ставку на победу клуба по коэффициенту 1.50. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по коэффициенту 4.80. Также можно поставить на победу гостей по коэффициенту 6.20.

Форма команд

«Алкмар» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 58 баллов. В нынешнем сезоне у команды 17 побед, семь ничьих и четыре поражения. Клуб забил 64 гола и пропустил 38 мячей. В последних поединках «Алкмар» показывает тот же футбол, что и на протяжении всего сезона. Команда здорово подготовлена физически и обрела уверенность в своих силах. Сейчас это очень грозный соперник.

«Спарта» находится на 11-й строчке в таблице. Команда набрала 34 балла. В нынешнем сезоне у этого клуба девять побед, семь ничьих и 12 поражений. Клуб забил 40 мячей и пропустил 44 гола. В последних поединках «Спарта» играет очень неплохо, если клуб победит «Алкмар», эта команда может продолжить свою успешную серию. «Спарта» очень хороша в последние несколько месяцев, этот клуб открыл второе дыхание.

Информация для ставок

«Алкмар» проиграл всего один матч из последних пяти

У «Алкмара» 12 забитых голов за последние пять игр

«Спарта» не проигрывает пять игр кряду

Прогноз