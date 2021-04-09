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«АЗ Алкмар» — «Спарта». Прогноз на матч Эредивизие (10.04.2021)

вчера, 22:12

«АЗ Алкмар» примет «Спарту» в рамках очередного тура чемпионата Нидерландов. Этот поединок запланирован на 10 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.766.52
Лига Ставок 1.53 4.50 5.40
Фонбет 1.50 4.70 5.70
Мелбет 1.53 4.60 5.70

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом этого поединка «Алкмар» и рекомендуют сделать ставку на победу клуба по коэффициенту 1.50. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по коэффициенту 4.80. Также можно поставить на победу гостей по коэффициенту 6.20.

Форма команд

«Алкмар» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 58 баллов. В нынешнем сезоне у команды 17 побед, семь ничьих и четыре поражения. Клуб забил 64 гола и пропустил 38 мячей. В последних поединках «Алкмар» показывает тот же футбол, что и на протяжении всего сезона. Команда здорово подготовлена физически и обрела уверенность в своих силах. Сейчас это очень грозный соперник.

«Спарта» находится на 11-й строчке в таблице. Команда набрала 34 балла. В нынешнем сезоне у этого клуба девять побед, семь ничьих и 12 поражений. Клуб забил 40 мячей и пропустил 44 гола. В последних поединках «Спарта» играет очень неплохо, если клуб победит «Алкмар», эта команда может продолжить свою успешную серию. «Спарта» очень хороша в последние несколько месяцев, этот клуб открыл второе дыхание.

Информация для ставок

  • «Алкмар» проиграл всего один матч из последних пяти
  • У «Алкмара» 12 забитых голов за последние пять игр
  • «Спарта» не проигрывает пять игр кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.63. Также можно поставить на победу «Алкмара» и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Еще одна актуальная ставка — «гол с 1-й по 10-ю минуту» по коэффициенту 4.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.55 1.98 1.91
Лига Ставок 2.44 1.52 1.94 1.80
Мелбет 2.39 1.55
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