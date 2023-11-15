Азербайджан – Швеция. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.11.2023)

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вчера, 20:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Швеция. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа сборной Азербайджана оценивается за 7.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

Сборная Азербайджана в очередной раз провалила квалификацию и потеряла всякие шансы на первые два места в группе. Коллектив набрал четыре очка и отстает от нынешнего соперника на три балла. Тем не менее, хозяева могут отобрать очки у Швеции и окончательно их лишить шансов на вторую позицию. Два последних матча Азербайджана завершились поражением от Австрии (0:1) и победой над Эстонией (2:0).

Швеция крайне неудачно проявила себя в нынешней квалификации, но оставляет за собой теоретические шансы побороться за второе место. Команда набрала семь очков и отстает на девять пунктов от Австрии, но имеет игру в запасе. В прошлом туре сборная Швеции смогла на выезде сыграть вничью с Бельгией (1:1), а ранее переиграла Молдову в товарищеской встрече (3:1).

Информация для ставок

Сборная Швеции проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Азербайджан выиграл пять поединков из десяти последних во всех турнирах

Швеция выиграла все три встречи у Азербайджана, не пропустив ни одного мяча

Прогноз

Предполагаем, что шведские футболисты выйдут крайне мотивированными и смогут добиться результата. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.