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Азербайджан – Швеция. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.11.2023)

вчера, 20:59
Швеция

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Швеция. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа сборной Азербайджана оценивается за 7.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.464.651.45
Лига Ставок 7.80 4.80 1.42

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

Сборная Азербайджана в очередной раз провалила квалификацию и потеряла всякие шансы на первые два места в группе. Коллектив набрал четыре очка и отстает от нынешнего соперника на три балла. Тем не менее, хозяева могут отобрать очки у Швеции и окончательно их лишить шансов на вторую позицию. Два последних матча Азербайджана завершились поражением от Австрии (0:1) и победой над Эстонией (2:0).

Швеция крайне неудачно проявила себя в нынешней квалификации, но оставляет за собой теоретические шансы побороться за второе место. Команда набрала семь очков и отстает на девять пунктов от Австрии, но имеет игру в запасе. В прошлом туре сборная Швеции смогла на выезде сыграть вничью с Бельгией (1:1), а ранее переиграла Молдову в товарищеской встрече (3:1).

Информация для ставок

  • Сборная Швеции проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Азербайджан выиграл пять поединков из десяти последних во всех турнирах
  • Швеция выиграла все три встречи у Азербайджана, не пропустив ни одного мяча

Прогноз

Предполагаем, что шведские футболисты выйдут крайне мотивированными и смогут добиться результата. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.43 2.00 1.87 1.56 2.51
Лига Ставок 2.87 1.42 1.98 1.86 1.55 2.48
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