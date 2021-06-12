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«Баия» — «Интернасьонал». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (14.06.2021)

вчера, 15:52

В рамках третьего тура чемпионата Бразилии «Баия» на домашней арене примет «Интернасьонал». Вашему вниманию обзор котировок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 14 июня.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры не отдают очевидного предпочтения одной из команд. Ставки на победу «Баия» в БК Мелбет идут по коэффициенту 2.83. Поставить на гостевой успех «Интернасьонала» можно за 2.72, а ничья котируется в 3.04.

Помимо этого, букмекеры склоняются к тому, что матч получится не слишком результативным. Поставить на ТМ(2,5) голов предлагается по коэффициенту 1.67, ТБ(2,5) – 2.33.

Форма команд

«Баия» неплохо начала новый розыгрыш бразильской Серии A. В стартовом туре команда добилась убедительной победы над «Сантосом», который был повержен на домашней арене со счетом 3:0. После этого сегодняшние хозяева отправились в гости к «Брагантино», где удалось набрать один балл – ничья 3:3.

Последний поединок «Баия» провела 10 июня в Кубке Бразилии. На своем поле команда с минимальным счетом обыграла «Вилу Нову» (1:0).

«Интернасьонал» взял неубедительный старт в чемпионате Бразилии. В первой игре сезона команда не смогла обыграть на своем поле «Спорт Ресифи» — ничья 2:2. Еще хуже клуб сыграл во втором туре, уступив в гостях «Форталезе» с неприличным счетом (1:5).

Неудачи «Интернасьонала» также распространились на Кубок Бразилии, из которого команда вылетела после домашнего поражения от «Витории» (1:3), хотя в гостях была одержана минимальная победа.

Информация для ставок

  • «Баия» одержала 3 победы в 4 прошлых матчах на своем поле во всех турнирах
  • «Интернасьонал» не забивал больше 1 гола в 7 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах
  • В 4 предыдущих очных встречах команд выиграли ставки на ОБЗ и ТБ(2,5)

Прогноз

«Баия» сейчас выглядит поприличней, нежели «Интернасьонал», который стабильно терпит неудачи. Сегодня у хозяев есть неплохая возможность прервать череду неудач в очных противостояниях с соперником. Учитывая актуальную форму команд, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Баия» с форой (0), которая в БК Мелбет идет по коэффициенту 1.99.

Ранее букмекеры предложили рассмотреть ставку на победу БАТЭ с форой (-1) по коэффициенту 1.66 в матче с «Неманом».

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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:10
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Баия (Салвадор)
shlomo
shlomo
вчера в 16:58
Хозяева не проиграют
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