«Балтика» — «Сочи». Прогноз на матч РПЛ. (03.03.2024)

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сегодня, 08:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Балтика». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Сочи» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Балтика» является аутсайдером РПЛ , но последние товарищеские матчи и подготовка команды говорят о том, что она способна бороться за выживание. Команда идет на предпоследнем месте с 13 очами и опережает нынешнего соперника на два пункта. В случае домашней победы клуб из Калининграда оторвется от конкурента и станет ближе к другим соперникам, с которыми продолжит бороться за сохранение прописки. В прошлой товарищеской игре «Балтика» обыграла московское «Динамо» (3:0), а ранее уступила «Ротору» (1:2).

«Сочи» выглядел очень блекло в первой половине сезона и заслуженно занимает последнее место в РПЛ с 11 баллами в активе. В команде нет никаких ощутимых улучшений, поэтому прогнозы на нее вряд ли будут обнадеживающими для болельщиков. В случае поражения в этой игре команды будет отставать от ближайшего соперника уже на пять баллов. Недавно «Сочи» сыграл вничью с «Факелом» (0:0) и обыграл «Тюмень» (2:1). Оба поединка были товарищескими.

Информация для ставок

«Балтика» выиграла пять из семи товарищеских матчей за последнее время

«Сочи» проиграл восемь последних матчей во всех турнирах в гостях

«Сочи» выиграл четыре последних матча с «Балтикой»

Прогноз

«Сочи» имеет хорошую статистику с «Балтикой», но мы предполагаем, что в этой ситуации она не поможет. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5.