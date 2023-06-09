«Бари» — «Кальяри». Прогноз на матч плей-офф серии В (11.06.2022)

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вчера, 18:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам в этом противостоянии. Победу «Бари» можно взять по коэффициенту 2.6. Поверить в успех «Кальяри» любой игрок может по коэффициенту 2.8. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Бари» только в добавленное время смог сравнять счет в первом выездном матче с «Кальяри» (1:1), что дало хороший эмоциональный толчок команде перед ответной игрой. Коллектив сыграет на своем поле и имеет неплохие шансы пробиться в Серию А и подарить всему своему городу праздник. Два последних матча «Бари» в чемпионате завершились ничьей и победой с «Пармой» в прошлом раунде плей-офф (3:2, 0:0).

«Кальяри» и болельщики клуба, разумеется, расстроились после упущенной победы в первом поединке и теперь команде необходимо еще сильнее выступить на выезде. Коллектив отсутствовал несколько лет в элитном дивизионе и обязан максимально мобилизовать свои силы и ресурсы для достижения результата. Два последних матча «Кальяри» завершились победой и поражением с «Зюдтироль» (1:0), 0:1).

Информация для ставок

«Кальяри» проиграл лишь один матч из десяти последних матчей

«Бари» не проигрывает на своем стадионе уже девять поединков подряд

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Кальяри» выиграл два из пяти последних матчей у «Бари»

Прогноз

Команды мало забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также не порадуют зрителями забитыми мячами. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.