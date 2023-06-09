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«Бари» — «Кальяри». Прогноз на матч плей-офф серии В (11.06.2022)

вчера, 18:05
Кальяри

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам в этом противостоянии. Победу «Бари» можно взять по коэффициенту 2.6. Поверить в успех «Кальяри» любой игрок может по коэффициенту 2.8. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.25.

Италия. Серия B 2022/2023
Бари
Кальяри
НичьяВыигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
- : -
завтра, 21:30
1 - 1
Первый матч
НичьяНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.643.192.98
Pari 2.55 3.15 2.90

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Бари» только в добавленное время смог сравнять счет в первом выездном матче с «Кальяри» (1:1), что дало хороший эмоциональный толчок команде перед ответной игрой. Коллектив сыграет на своем поле и имеет неплохие шансы пробиться в Серию А и подарить всему своему городу праздник. Два последних матча «Бари» в чемпионате завершились ничьей и победой с «Пармой» в прошлом раунде плей-офф (3:2, 0:0).

«Кальяри» и болельщики клуба, разумеется, расстроились после упущенной победы в первом поединке и теперь команде необходимо еще сильнее выступить на выезде. Коллектив отсутствовал несколько лет в элитном дивизионе и обязан максимально мобилизовать свои силы и ресурсы для достижения результата. Два последних матча «Кальяри» завершились победой и поражением с «Зюдтироль» (1:0), 0:1).

Информация для ставок

  • «Кальяри» проиграл лишь один матч из десяти последних матчей
  • «Бари» не проигрывает на своем стадионе уже девять поединков подряд
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Кальяри» выиграл два из пяти последних матчей у «Бари»

Прогноз

Команды мало забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также не порадуют зрителями забитыми мячами. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.69 1.66 2.31
Pari 1.65 2.25
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:03
Три раза встречались соперники между собой в этом сезоне. Две из них завершились мирным результатом. Шансы на выход приблизительно равны, но Бари в последнее время и особенно это касается поединка с Зюдтиролем, смотрится совсем неважно. При Раньери Кальяри играет в красивый атакующий футбол. Сардинцы точно не аутсайдеры матча и больше похоже на то что команде по силам обыграть такого соперника даже в присутствии собственных болельщиков.
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