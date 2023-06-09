«Бари» — «Кальяри». Прогноз на матч плей-офф серии В (11.06.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам в этом противостоянии. Победу «Бари» можно взять по коэффициенту 2.6. Поверить в успех «Кальяри» любой игрок может по коэффициенту 2.8. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.25.
Также в линии букмекеры предлагают 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Бари» только в добавленное время смог сравнять счет в первом выездном матче с «Кальяри» (1:1), что дало хороший эмоциональный толчок команде перед ответной игрой. Коллектив сыграет на своем поле и имеет неплохие шансы пробиться в Серию А и подарить всему своему городу праздник. Два последних матча «Бари» в чемпионате завершились ничьей и победой с «Пармой» в прошлом раунде плей-офф (3:2, 0:0).
«Кальяри» и болельщики клуба, разумеется, расстроились после упущенной победы в первом поединке и теперь команде необходимо еще сильнее выступить на выезде. Коллектив отсутствовал несколько лет в элитном дивизионе и обязан максимально мобилизовать свои силы и ресурсы для достижения результата. Два последних матча «Кальяри» завершились победой и поражением с «Зюдтироль» (1:0), 0:1).
Информация для ставок
- «Кальяри» проиграл лишь один матч из десяти последних матчей
- «Бари» не проигрывает на своем стадионе уже девять поединков подряд
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Кальяри» выиграл два из пяти последних матчей у «Бари»
Прогноз
Команды мало забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также не порадуют зрителями забитыми мячами. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.