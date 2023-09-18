«Барселона» — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.09.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. Выбрать победителем «Антверпен» можно по коэффициенту 15, а выбрать в линии ничью предлагают за 8.
|
- : -
сегодня, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.9.
Форма команд
«Барселона» уже два года подряд не выходи из группы и на этот раз Хави и его подопечные намерены сломить эту неприятную серию. Коллектив получил достаточно простую группу и в первом туре принимает абсолютного дебютанта турнира. «Каталонцы» постараются уже в начале поединка обеспечить себя необходимым преимуществом. Два последних матча «Барселоны» завершились разгромом «Бетиса» (5:0) и скромной победой над «Осасуной» (2:1).
«Антверпен» на последних минутах завершающего тура чемпионата Бельгии завоевал чемпионство и заслужил возможность попробовать свои силы в самом престижном клубном турнире Европы. Команда не имеет слишком амбициозных целей и намерена набраться опыта в матчах с опытными соперниками из разных стран. В прошлом туре чемпионата «Антверпен» крупно обыграл «Вестерло» (3:0), а ранее поделил очки с «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:2).
Информация для ставок
- «Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три последних поединка «Антверпена» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Бельгийский клуб не знает поражений уже шесть матчей подряд во всех турнирах
Прогноз
«Барселона» не имеет права терять очки в таком поединке, если хочет без проблем пройти групповой этап Лиги Чемпионов. Предлагаем сделать ставку на крупную победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.