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«Барселона» — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.09.2023)

вчера, 13:31
Барселона

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. Выбрать победителем «Антверпен» можно по коэффициенту 15, а выбрать в линии ничью предлагают за 8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.198.2914.52
Лига Ставок 1.21 7.60 14.00
Pari 1.22 7.10 14.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.9.

Форма команд

«Барселона» уже два года подряд не выходи из группы и на этот раз Хави и его подопечные намерены сломить эту неприятную серию. Коллектив получил достаточно простую группу и в первом туре принимает абсолютного дебютанта турнира. «Каталонцы» постараются уже в начале поединка обеспечить себя необходимым преимуществом. Два последних матча «Барселоны» завершились разгромом «Бетиса» (5:0) и скромной победой над «Осасуной» (2:1).

«Антверпен» на последних минутах завершающего тура чемпионата Бельгии завоевал чемпионство и заслужил возможность попробовать свои силы в самом престижном клубном турнире Европы. Команда не имеет слишком амбициозных целей и намерена набраться опыта в матчах с опытными соперниками из разных стран. В прошлом туре чемпионата «Антверпен» крупно обыграл «Вестерло» (3:0), а ранее поделил очки с «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:2).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три последних поединка «Антверпена» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Бельгийский клуб не знает поражений уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

«Барселона» не имеет права терять очки в таком поединке, если хочет без проблем пройти групповой этап Лиги Чемпионов. Предлагаем сделать ставку на крупную победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.45 2.23 1.70
Лига Ставок 2.77 1.45 2.20 1.69
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:15
Ф1(-1,5)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:34
Хозяева поля выиграют этот матч и возьмут свои 3 очка!
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