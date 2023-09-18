«Барселона» — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.09.2023)

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вчера, 13:31

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. Выбрать победителем «Антверпен» можно по коэффициенту 15, а выбрать в линии ничью предлагают за 8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.9.

Форма команд

«Барселона» уже два года подряд не выходи из группы и на этот раз Хави и его подопечные намерены сломить эту неприятную серию. Коллектив получил достаточно простую группу и в первом туре принимает абсолютного дебютанта турнира. «Каталонцы» постараются уже в начале поединка обеспечить себя необходимым преимуществом. Два последних матча «Барселоны» завершились разгромом «Бетиса» (5:0) и скромной победой над «Осасуной» (2:1).

«Антверпен» на последних минутах завершающего тура чемпионата Бельгии завоевал чемпионство и заслужил возможность попробовать свои силы в самом престижном клубном турнире Европы. Команда не имеет слишком амбициозных целей и намерена набраться опыта в матчах с опытными соперниками из разных стран. В прошлом туре чемпионата «Антверпен» крупно обыграл «Вестерло» (3:0), а ранее поделил очки с «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:2).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних поединка «Антверпена» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Бельгийский клуб не знает поражений уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

«Барселона» не имеет права терять очки в таком поединке, если хочет без проблем пройти групповой этап Лиги Чемпионов. Предлагаем сделать ставку на крупную победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.