«Барселона» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (03.12.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Выбрать победителем «Валенсию» можно по коэффициенту 3.65, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.8.
|
- : -
завтра, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.07. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.65.
Форма команд
«Барселона» немного отстала от лидеров и делит 3-4 место с «Атлетико», при этом сыграв на один матч больше «матрасников». Подопечные Хави набрали 31 балл и отстают от «Реала» на четыре пункта, поэтому нуждаются в победе над прямым конкурентом за чемпионство. В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» (1:1), а в Лиге Чемпионов с трудом одолела «Порту» (2:1).
«Атлетико» показывает отличные результаты в последних матчах чемпионата Испании и достаточно плотно приблизился ко второму месту. Команда отстает на четыре пункта от лидеров, но имеет одну игру в запасе, что в случае победы сократит разрыв до одного балла. В выездном матче с «Барселоной», мадридский клуб отдаст инициативу и будет искать моменты в контратаках. Два последних матча «матрасников» завершились выездным успехом с «Фейеноордом» (3:1) в Лиге Чемпионов и минимальной победой над «Мальоркой» в Ла Лиге (1:0).
Информация для ставок
- В восьми последних матчах «Барселоны» не было забито более трех мячей за игру
- «Атлетико» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Барселона» выиграла три последних поединка у «Атлетико»
Прогноз
«Барселона» играем на своем поле и будет стараться больше контролировать мяч, а «Атлетико» постарается поймать соперника на ошибке. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.