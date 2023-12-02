«Барселона» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (03.12.2023)

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сегодня, 16:52

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Выбрать победителем «Валенсию» можно по коэффициенту 3.65, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.07. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.65.

Форма команд

«Барселона» немного отстала от лидеров и делит 3-4 место с «Атлетико», при этом сыграв на один матч больше «матрасников». Подопечные Хави набрали 31 балл и отстают от «Реала» на четыре пункта, поэтому нуждаются в победе над прямым конкурентом за чемпионство. В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» (1:1), а в Лиге Чемпионов с трудом одолела «Порту» (2:1).

«Атлетико» показывает отличные результаты в последних матчах чемпионата Испании и достаточно плотно приблизился ко второму месту. Команда отстает на четыре пункта от лидеров, но имеет одну игру в запасе, что в случае победы сократит разрыв до одного балла. В выездном матче с «Барселоной», мадридский клуб отдаст инициативу и будет искать моменты в контратаках. Два последних матча «матрасников» завершились выездным успехом с «Фейеноордом» (3:1) в Лиге Чемпионов и минимальной победой над «Мальоркой» в Ла Лиге (1:0).

Информация для ставок

В восьми последних матчах «Барселоны» не было забито более трех мячей за игру

«Атлетико» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла три последних поединка у «Атлетико»

Прогноз

«Барселона» играем на своем поле и будет стараться больше контролировать мяч, а «Атлетико» постарается поймать соперника на ошибке. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.