«Барселона» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.02.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. Выбрать победителем «Гранаду» можно по коэффициенту 12.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 7.6.
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завтра, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.03, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.8. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Барселона» заметно отстала от лидеров Ла Лиги и на данный момент занимает третье место. Команда набрала 50 очков и на восемь пунктов отстает от вечного соперника – мадридского «Реала». В домашней встрече с аутсайдером, мало у кого возникают сомнения в победе каталонцев, однако недооценивать соперника было бы ошибкой. Два последних матча «Барселона» выиграла у «Алавеса» (3:1) и «Осасуны» (1:0).
У «Гранады» не складывается в нынешнем сезоне, и команда рискует вновь вернуться в Сегунду. Коллектив располагается на предпоследнем месте с 12 баллами, и чтобы покинуть зону вылета, ему необходимо отыграть восемь баллов. Любые набранные очки на выезде с «Барселоной» определенно будут успехом, ведь шансов гостям букмекеры практически не оставляют. В прошлом туре «Гранада» поделила очки с «Лас-Пальмас» (1:1), а ранее уступила «Хетафе» (0:2).
Информация для ставок
- «Барселона» выиграла семь из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Гранада» проиграла семь матчей за последнее время из десяти
- «Барселона» не может выиграть у «Гранады» уже пять поединков подряд
Прогноз
«Барселона» исторически плохо играет с «Гранадой», но в этот раз у гостей очень мало шансов закончить с результатом в свою пользу. Предлагаем сделать ставку на победу «Барселоны» с форой (-2) по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.