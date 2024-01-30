«Барселона» — «Осасуна». Прогноз на матч Ла Лиги (31.01.2024)

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вчера, 07:44

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.33. Выбрать победителем «Осасуну» можно по коэффициенту 9, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.35. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Барселона», судя по результатам на данный момент находится не в лучшей форме и бороться с лидерами Ла Лиги ей будет очень непросто. Сине-гранатовые идут на четвертом месте с 44 баллами и уступают лидеру уже 10 пунктов. Еще одна осечка в матче с «Осасуной» практически перечеркнут реальные шансы коллектива на чемпионство. Два последних матча «Барселоны» завершились поражениями от «Вильярреала» (3:5) в Ла Лиге и «Атлетика» Бильбао (2:4, доп. время) в кубке Испании.

«Осасуна» не отличается стабильностью, но и не выглядит слишком слабо в чемпионате Испании. Команда расположилась на 12 месте с 26 баллами и уступает «Алавесу» лишь по дополнительным показателям. Гости рассчитывают создать проблемы «Барселоне», учитывая сколько соперник пропускает в последних матчах. В прошлом туре Ла Лиги «Осасуна» сыграла вничью с «Севильей» (1:1) и победой над «Хетафе» (3:2).

Информация для ставок

«Барселона» проиграла четыре из десяти последних поединков во всех турнирах

«Осасуна» выиграла три из десяти последних матчей в основное время во всех турнирах

«Барселона» выиграла пять последних встречи с «Осасуной»

Прогноз

«Барселона» является большим фаворитом, но вряд ли сумеет достичь крупной победы. Предлагаем сделать ставку на «Осасуну» с форой (+1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.