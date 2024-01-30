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«Барселона» — «Осасуна». Прогноз на матч Ла Лиги (31.01.2024)

вчера, 07:44
Барселона

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.33. Выбрать победителем «Осасуну» можно по коэффициенту 9, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.35. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Барселона», судя по результатам на данный момент находится не в лучшей форме и бороться с лидерами Ла Лиги ей будет очень непросто. Сине-гранатовые идут на четвертом месте с 44 баллами и уступают лидеру уже 10 пунктов. Еще одна осечка в матче с «Осасуной» практически перечеркнут реальные шансы коллектива на чемпионство. Два последних матча «Барселоны» завершились поражениями от «Вильярреала» (3:5) в Ла Лиге и «Атлетика» Бильбао (2:4, доп. время) в кубке Испании.

«Осасуна» не отличается стабильностью, но и не выглядит слишком слабо в чемпионате Испании. Команда расположилась на 12 месте с 26 баллами и уступает «Алавесу» лишь по дополнительным показателям. Гости рассчитывают создать проблемы «Барселоне», учитывая сколько соперник пропускает в последних матчах. В прошлом туре Ла Лиги «Осасуна» сыграла вничью с «Севильей» (1:1) и победой над «Хетафе» (3:2).

Информация для ставок

  • «Барселона» проиграла четыре из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Осасуна» выиграла три из десяти последних матчей в основное время во всех турнирах
  • «Барселона» выиграла пять последних встречи с «Осасуной»

Прогноз

«Барселона» является большим фаворитом, но вряд ли сумеет достичь крупной победы. Предлагаем сделать ставку на «Осасуну» с форой (+1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
k8ahkz25qejb
k8ahkz25qejb
вчера в 14:07
«Барселоне» нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы победить, а «Осасуне» придется проявить свою атакующую мощь и умение использовать ошибки соперника.
w9kn42tukqxa
w9kn42tukqxa
вчера в 14:06
«Осасуна» находится в хорошей форме. Способна создать проблемы «Барсе»
ghnm4tb4frek
ghnm4tb4frek
вчера в 14:04
«Барселона» испытывает трудности. Но шансов на победу у них больше.
rw9z3dpa5nfv
rw9z3dpa5nfv
вчера в 14:03
В этом матче нет явного фаворита.
83w75675un5y
83w75675un5y
вчера в 08:47
Буквально не так давно Барселона была чуть ли не лучшей командой Европы относительно оборонительной работы. Но сейчас даже на родной территории коллектив очень часто дает сбой в защите. И конечно надо отметить, что пока Камп Ноу находится на реконструкции, дружина Хави перебралась на арену Олимпико, и все-таки, стадион располагается в Барселоне и родная земля должна быть в помощь клубу. Но тем не менее, номинальные хозяева поля не пестрят надежностью и стабильностью, и например за 8-мь последних матчей на данной арене, клуб лишь раз сыграл на 0. Вот и получается, что у Осасуны есть все шансы на голевой успех.
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