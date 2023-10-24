«Барселона» — «Шахтер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2023)

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24 октября 2023, 09:55

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. В случае победы «Шахтера», зайдет коэффициент 14. Ничью можно выбрать по 7.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Барселона» добилась максимального результата в первых турах Лиги Чемпионов и очень близка досрочно оформить выход в плей-офф. Команда неплохо себя чувствует и в чемпионате Испании, где сократила отставание от «Реала» всего до одного пункта. В матче с «Шахтером» от «сине-гранатовых» болельщики ждут уверенной победы. В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» минимально обыграла «Атлетик» Бильбао (1:0).

«Шахтер» даже в таком сложном положении, в котором оказался клуб не устает удивлять болельщиков. Коллектив добыл в прошлом туре выездную победу над «Антверпеном» и намеревается побороться за третье место и путевку в Лигу Европы. В чемпионате Украины «горняки» идут на третьем месте с 21 баллом, но имеют матч в запасе. Два последних матча «Шахтер» выиграл у «ЛНЗ Черкассы» (3:0) и «Руха» (2:0).

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах

«Шахтер» выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах

«Барселона» выиграла три последних встречи с «Шахтером» из пяти

Прогноз

«Барселона» является большим фаворитом и в предстоящем поединке обязана обеспечить себе хороший результат. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.