«Барселона» — «Шахтер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. В случае победы «Шахтера», зайдет коэффициент 14. Ничью можно выбрать по 7.8.
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2 : 1
завершен
25 октября 2023, 19:45
среда
Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.
Форма команд
«Барселона» добилась максимального результата в первых турах Лиги Чемпионов и очень близка досрочно оформить выход в плей-офф. Команда неплохо себя чувствует и в чемпионате Испании, где сократила отставание от «Реала» всего до одного пункта. В матче с «Шахтером» от «сине-гранатовых» болельщики ждут уверенной победы. В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» минимально обыграла «Атлетик» Бильбао (1:0).
«Шахтер» даже в таком сложном положении, в котором оказался клуб не устает удивлять болельщиков. Коллектив добыл в прошлом туре выездную победу над «Антверпеном» и намеревается побороться за третье место и путевку в Лигу Европы. В чемпионате Украины «горняки» идут на третьем месте с 21 баллом, но имеют матч в запасе. Два последних матча «Шахтер» выиграл у «ЛНЗ Черкассы» (3:0) и «Руха» (2:0).
Информация для ставок
- «Барселона» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах
- «Шахтер» выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах
- «Барселона» выиграла три последних встречи с «Шахтером» из пяти
Прогноз
«Барселона» является большим фаворитом и в предстоящем поединке обязана обеспечить себе хороший результат. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.
А здесь есть один момент....
Сегодня Ланс 19 - ПСВ 19 (Кэф на первых 4.4 выставили, просто подарок...) Итог 2:1!!!
А здесь есть один момент....
Сегодня Ланс 19 - ПСВ 19 (Кэф на первых 4.4 выставили, просто подарок...) Итог 2:1!!!