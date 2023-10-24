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«Барселона» — «Шахтер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2023)

24 октября 2023, 09:55
Барселона

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. В случае победы «Шахтера», зайдет коэффициент 14. Ничью можно выбрать по 7.8.

Лига Чемпионов 2023/2024
Барселона
Шахтёр
ВыигрышВыигрыш
2 : 1
завершен
25 октября 2023, 19:45
среда
ВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.187.7516.00
Лига Ставок 1.18 7.60 15.00

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Барселона» добилась максимального результата в первых турах Лиги Чемпионов и очень близка досрочно оформить выход в плей-офф. Команда неплохо себя чувствует и в чемпионате Испании, где сократила отставание от «Реала» всего до одного пункта. В матче с «Шахтером» от «сине-гранатовых» болельщики ждут уверенной победы. В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» минимально обыграла «Атлетик» Бильбао (1:0).

«Шахтер» даже в таком сложном положении, в котором оказался клуб не устает удивлять болельщиков. Коллектив добыл в прошлом туре выездную победу над «Антверпеном» и намеревается побороться за третье место и путевку в Лигу Европы. В чемпионате Украины «горняки» идут на третьем месте с 21 баллом, но имеют матч в запасе. Два последних матча «Шахтер» выиграл у «ЛНЗ Черкассы» (3:0) и «Руха» (2:0).

Информация для ставок

  • «Барселона» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах
  • «Шахтер» выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах
  • «Барселона» выиграла три последних встречи с «Шахтером» из пяти

Прогноз

«Барселона» является большим фаворитом и в предстоящем поединке обязана обеспечить себе хороший результат. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.47 2.16 1.75
Лига Ставок 2.77 1.45 2.20 1.69
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
24 октября в 17:07
Откланяюсь, срочно...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
24 октября в 17:07
Вчера история: Фиорентина - Эмполи... (0:2)!!!
А здесь есть один момент....
Сегодня Ланс 19 - ПСВ 19 (Кэф на первых 4.4 выставили, просто подарок...) Итог 2:1!!!
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
24 октября в 16:59
Ну вот уже и небольшая интрига наметилась.)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
24 октября в 16:54
Мну предусмотрел бы и ничейный исход...
Варвар7
Варвар7
24 октября в 16:50
Шахтёр нынче не впечатляет, Барса должна дома уверенно побеждать - Ф1(-2).
Гость
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