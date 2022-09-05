«Барселона» — «Виктория Пльзень». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.09.2022)

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вчера, 11:57

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.07. Выбрать победителем клуб из Чехии можно по коэффициенту 29, а выбрать в линии ничью предлагают за 11.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 2.1.

Форма команд

«Барселона» в новом сезона оставляет приятное впечатление на футбольном поле. Приход Левандовского в команду увеличил количество забитых мячей, а Хави пытается «склеить» коллектив, который будет добиваться самых высоких результатов. В чемпионате Испании каталонцы набрали 10 очков в четырех тура, а последние две встрече были выиграны у «Севильи» (3:0) и «Вальядолида» (4:0).

«Виктория Пльзень» с большим трудом смогла пройти в групповой этап, а такие соперники как «Бавария», «Барселона» и «Интер» станут настоящим зрелищем для чешских болельщиков. Во внутреннем первенстве коллектив идет на втором месте с 16 очками и имеет игру в запасе, что может им позволить выйти в лидеры. В последней игре «Виктория Пльзень» обыграл на выезде «Слован» Либерец (1:0), а ранее обыграл на своем поле «Словацко» (3:0).

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Клуб из Чехии выиграл семь из десяти последних матчей на выезде

«Барселона» выиграла оба последних матча с «Викторией Пльзень»

Прогноз

«Барселона» не имеет права терять очки в таком поединке, если хочет бороться за выход из группы. Предполагаем, что испанский коллектив добьется уверенной победы с форой (-2.5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.