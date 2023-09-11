«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (15.09.2023)

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сегодня, 18:37

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58. Рискнуть на победу «Байер» можно по коэффициенту 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.

Форма команд

«Бавария», как и ее нынешний соперник на данный момент показывает максимальный результат в Бундеслиге, а именно девять очков за три тура. В предстоящей встрече подопечные Тухеля постараются одержать победу над принципиальным соперником из Леверкузена и стать единоличным лидером чемпионата Германии. Два последних матча «Баварии» завершились волевой победой над «Боруссией» М (2:1) и домашним успехом с «Аугсбургом» (3:1).

О «Байере» на старте нынешнего сезона очень много говорят, ведь Хаби Алонсо создал вполне боеспособный коллектив, которому пророчат даже борьбу с «Баварией» за чемпионство. Тем не менее, выездная встреча против бессменного чемпиона Германии вызывает опасения у болельщиков. Даже ничья стала бы хорошим достижением для «фармацевтов» в этом поединке. В прошлом туре «Байер» в товарищеском матче обыграл «Алеманию» (4:2), а ранее разгромил в чемпионате «Дармштадт» (5:1).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Байер» одержал семь побед подряд во всех турнирах

«Бавария» выиграла три из пяти последних матчей у «Байера»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» максимально мотивирована на данный поединок и большими силами будет атаковать с первых минут. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.