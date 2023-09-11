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«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (15.09.2023)

сегодня, 18:37
Горецка Леон

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58. Рискнуть на победу «Байер» можно по коэффициенту 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.614.964.82
Лига Ставок 1.63 4.90 4.70
Pari 1.58 4.80 4.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.

Форма команд

«Бавария», как и ее нынешний соперник на данный момент показывает максимальный результат в Бундеслиге, а именно девять очков за три тура. В предстоящей встрече подопечные Тухеля постараются одержать победу над принципиальным соперником из Леверкузена и стать единоличным лидером чемпионата Германии. Два последних матча «Баварии» завершились волевой победой над «Боруссией» М (2:1) и домашним успехом с «Аугсбургом» (3:1).

О «Байере» на старте нынешнего сезона очень много говорят, ведь Хаби Алонсо создал вполне боеспособный коллектив, которому пророчат даже борьбу с «Баварией» за чемпионство. Тем не менее, выездная встреча против бессменного чемпиона Германии вызывает опасения у болельщиков. Даже ничья стала бы хорошим достижением для «фармацевтов» в этом поединке. В прошлом туре «Байер» в товарищеском матче обыграл «Алеманию» (4:2), а ранее разгромил в чемпионате «Дармштадт» (5:1).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Байер» одержал семь побед подряд во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла три из пяти последних матчей у «Байера»
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» максимально мотивирована на данный поединок и большими силами будет атаковать с первых минут. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.33 2.82 1.47
Лига Ставок 2.77 1.45
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