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«Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.04.2023)

сегодня, 11:00
Горецка Леон

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют гостей, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Выбрать победу «Баварии» можно по коэффициенту 2.6, а поставить в линии ничью предлагают по 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.803.842.44
Pari 2.60 3.90 2.40

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.65.

Форма команд

«Бавария» крупно проиграла в первом матче и теперь ее проход в полуфинал выглядит маловероятно. Тем не менее, немцы очень опасны на своем поле и однозначно будут предпринимать попытки забить быстрый мяч и вернуть интригу в это противостояние. В чемпионате «Бавария» идет на первом месте в таблице и опережает главного конкурента на два пункта. В прошлом туре подопечные Тухеля не смогли обыграть «Хоффенхайм», а в Лиге чемпионов проиграли на выезде «Манчестер Сити» (0:3).

«Манчестер Сити» находится в отличной форме и достигает практически максимальных результатов. Команда почти догнала «Арсенал» в АПЛ, сократив отставание до четырех пунктов, при этом имея игру в запасе. В ответной встрече с «Баварией» у англичан есть большое преимущество в счете, поэтому гости попытаются сыграть взвешенно и рассудительно. В прошлой игре чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл на своем поле «Лестер» (3:1).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла только два из шести последних матчей во всех турнирах
  • «Манчестер Сити» не проигрывает на выезде уже семь поединков подряд
  • «Манчестер Сити» одержал четыре победы в пяти последних матчах с «Баварией»
  • Три из пяти матчей между клубами на поле «Баварии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе и постарается добиться победы, даже если она не поможет пройти в следующий раунд. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев в этой встрече по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.25 1.25 2.51 1.57 2.01 1.88
Все комментарии
d2vx66vqf8nn
d2vx66vqf8nn ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 12:32
спасибо, поправили
Gahi
Gahi
сегодня в 11:54, ред.
Во-первых нужно исправить Бавария играет с Манчестер Сити, эта игра обещает быть результативной где команды смогут преодолеть тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Rupertt
Rupertt
сегодня в 11:15
Написали Бавария - Манчестер Юнайтед
Гость
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