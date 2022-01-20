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«Байер» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.01.2022)

вчера, 12:32

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.42 в букмекерской конторе Фонбет. Те, кто верит в победу «Аугсбурга» могут поставить по 7.9. Коэффициент на ничью составляет 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.388.07
Мелбет 1.48 4.78 7.70
1XBET 1.48 4.78 7.70
BetBoom 1.45 4.58 7.97

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.95, в то время как низовой исход оценивается по 1.91. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Байер» прервал серию неудачных матчей в чемпионате победой над «Боруссией» М (2:1) в последнем туре. Команда вернула себе третье место и набрал 32 очка. Коллектив из Леверкузена имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (44:31), а в предстоящем поединке с одним из аутсайдеров может ее улучшить, а также занести себе в актив очередные важные три пункта. Перед матчем с «Боруссией» М, коллектив сыграл вничью с «Унион Берлин» (2:2) и проиграл «Фрайбургу» (1:2).

«Аугсбург» смог на время покинуть зону вылета и расположился на 15 месте в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 19 очков, а чтобы подняться еще выше, необходимо стабильно набирать очки. Выездная встреча с командой из лидирующей группы вряд ли может стать легкой, но шансы в атаке у футболистов «Аугсбурга» определенно должны появиться. В прошлом туре клуб сыграл вничью с «Айнтрахтом» Ф (1:1), а ранее уступил на выезде «Хоффенхайму» (1:3).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют»
  • «Аугсбург» смог одержать всего одну победу из десяти последних матчей на выезде
  • «Байер» выиграл шесть из семи последних матчей у «Аугсбурга»
  • Шесть из семи последних матчей между клубами в Леверкузене завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива нуждаются в очках, хоть и выполняют абсолютно разные задачи в чемпионате. Предполагаем, что матч будет закрытым и не порадует болельщиков большим количеством мячей. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.94 1.24 2.38 1.58 1.89 1.93
Мелбет 2.41 1.54
1XBET 2.41 1.54
Все комментарии
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вчера в 12:58
Футбольный клуб «Байер» одержит победу.
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at3feqzqb7vb
вчера в 12:57
Футбольный клуб «Байер» выиграет матч.
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