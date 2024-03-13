Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Байер» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

вчера, 18:29
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.19. Успех «Карабаха» оценивается по коэффициенту 15 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 7.9.

Лига Европы 2023/2024
Байер
Карабах
НичьяВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
сегодня, 23:00
2 - 2
Первый матч
НичьяПроигрышВыигрышВыигрышНичья

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 1.93. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Байер» чуть не проиграл первую встречу и заодно первый поединок в сезоне во всех турнирах, ведь соперник из Азербайджана застал их врасплох. Тем не менее, «фармацевты» смогли отыграться и на своем стадионе в ответной встрече выглядят безупречными фаворитами, которые извлекли ошибки из первой игры. В Бундеслиге «Байер» продолжает лидировать с отрывом от «Баварии» в десять очков, поэтом может полностью сосредоточиться на Лиге Европы в ближайшие дни. В прошлом туре «Байер» обыграл на своем поле «Вольфсбург» (2:0), а ранее в Лиге Европы сыграл вничью с «Карабахом» (2:2).

«Карабах» оставил очень хорошее впечатление своей игрой с лидером Бундеслиги и должен был побеждать, но не получилось. С большой вероятностью коллектив из Азербайджана покинет турнир, но их болельщики могут гордиться своим клубом. В чемпионате у команды безупречное лидерство, которое практически гарантирует ей чемпионство и место в квалификации Лиги чемпионов следующего розыгрыша. В прошлом туре чемпионата «Карабах» уверенно обыграл «Зирю» (3:1).

Информация для ставок

  • «Байер» не проигрывает во всех матчах с конца июля 2023 года
  • «Карабах» выиграл девять из десяти последних матчей на выезде
  • Два из трех последних матча «Байера» и «Карабаха» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этом противостоянии и наверняка сможет добиться уверенной победы, оформив путевку в следующий раунд. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:53
Если полностью возвращаться к минувшему групповому этапу ЛЕ, то обязательно надо вспомнить и личное единоборство Байера с Карабахом прошедшее в Леверкузене. Где немцы взяли верх с разгромным итогом 5:1. Так что, наверное, ни для кого не станет настоящим откровением и здешний забитый мяч Агдамом, атака которого выглядит просто великолепно на данном временном отрезке!.. Ну а в завершении передаю отдельный привет статусному португальскому Спортингу Брага, получившему дома аж 4 пробоины (2:4) от наступательных ударов Карабаха на прошлой стадии идущего плей-офф.)
32jwbjwfzu46
32jwbjwfzu46
вчера в 18:46
Похоже, что обе команды находятся не в лучшей форме. Однако, учитывая более высокий рейтинг «Байера», можно предположить, что они смогут переломить ход игры и победить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 