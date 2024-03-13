«Байер» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

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вчера, 18:29

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.19. Успех «Карабаха» оценивается по коэффициенту 15 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 7.9.

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 1.93. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Байер» чуть не проиграл первую встречу и заодно первый поединок в сезоне во всех турнирах, ведь соперник из Азербайджана застал их врасплох. Тем не менее, «фармацевты» смогли отыграться и на своем стадионе в ответной встрече выглядят безупречными фаворитами, которые извлекли ошибки из первой игры. В Бундеслиге «Байер» продолжает лидировать с отрывом от «Баварии» в десять очков, поэтом может полностью сосредоточиться на Лиге Европы в ближайшие дни. В прошлом туре «Байер» обыграл на своем поле «Вольфсбург» (2:0), а ранее в Лиге Европы сыграл вничью с «Карабахом» (2:2).

«Карабах» оставил очень хорошее впечатление своей игрой с лидером Бундеслиги и должен был побеждать, но не получилось. С большой вероятностью коллектив из Азербайджана покинет турнир, но их болельщики могут гордиться своим клубом. В чемпионате у команды безупречное лидерство, которое практически гарантирует ей чемпионство и место в квалификации Лиги чемпионов следующего розыгрыша. В прошлом туре чемпионата «Карабах» уверенно обыграл «Зирю» (3:1).

Информация для ставок

«Байер» не проигрывает во всех матчах с конца июля 2023 года

«Карабах» выиграл девять из десяти последних матчей на выезде

Два из трех последних матча «Байера» и «Карабаха» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этом противостоянии и наверняка сможет добиться уверенной победы, оформив путевку в следующий раунд. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.