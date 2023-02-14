«Байер» — «Монако». Прогноз на матч Лиги Европы (16.02.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.93. Победа «Монако» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.
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16 февраля 2023, 23:00
четверг
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
«Байер» показывает средние результаты в последнее время и предположить, насколько команда готова к испытаниям в Лиге Европы довольно сложно. В Бундеслиге «фармацевты» занимают только восьмое место с 27 баллами. Для немецкого коллектива очень важно добиться на своем поле хорошего результата, чтобы иметь запас прочности во ответном поединке. Два последних матча «Байера» завершились победой над «Хоффенхаймом» (3:1) и минимальным поражением «Аугсбургу» (0:1).
«Монако» находится на подъеме и очень давно не проигрывает в основное время. Коллектив смог подняться уже на третье место и отстает от лидера на семь очков. Во встрече с «Байером» в рамках Лиги Европы всех болельщиков ждет интересное противостояние двух разных команд по стилю. В прошлом матче «Монако» без проблем обыграл чемпиона Франции ПСЖ (3:1), а ранее на выезде одолел «Клермон» (2:0).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах
- «Монако» не проигрывает на выезде уже десять матчей подряд
- «Байер» проиграл «Монако» две из пяти последних встреч при одной победе
- Три последних матча команд из четырех завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что в этом противостоянии зрители не увидят много голов, так как никто из команд не рискнет играть в открытый футбол с самого старта. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.