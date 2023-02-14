«Байер» — «Монако». Прогноз на матч Лиги Европы (16.02.2023)

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сегодня, 15:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.93. Победа «Монако» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Байер» показывает средние результаты в последнее время и предположить, насколько команда готова к испытаниям в Лиге Европы довольно сложно. В Бундеслиге «фармацевты» занимают только восьмое место с 27 баллами. Для немецкого коллектива очень важно добиться на своем поле хорошего результата, чтобы иметь запас прочности во ответном поединке. Два последних матча «Байера» завершились победой над «Хоффенхаймом» (3:1) и минимальным поражением «Аугсбургу» (0:1).

«Монако» находится на подъеме и очень давно не проигрывает в основное время. Коллектив смог подняться уже на третье место и отстает от лидера на семь очков. Во встрече с «Байером» в рамках Лиги Европы всех болельщиков ждет интересное противостояние двух разных команд по стилю. В прошлом матче «Монако» без проблем обыграл чемпиона Франции ПСЖ (3:1), а ранее на выезде одолел «Клермон» (2:0).

Информация для ставок

«Байер» выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах

«Монако» не проигрывает на выезде уже десять матчей подряд

«Байер» проиграл «Монако» две из пяти последних встреч при одной победе

Три последних матча команд из четырех завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что в этом противостоянии зрители не увидят много голов, так как никто из команд не рискнет играть в открытый футбол с самого старта. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.