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«Байер» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (18.05.2023)

вчера, 15:19
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 2. Успех «Ромы» оценивается по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.45.

Лига Европы 2022/2023
Байер
Рома
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш
- : -
18 мая 2023, 22:00
четверг
0 - 1
Первый матч
ВыигрышВыигрышПроигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.033.453.97
Pari 2.00 3.40 3.90

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.15. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Байер» не смог продемонстрировать свою игру в первом матче полуфинала Лиги Европы, однако поражение в один мяч оставляет команде хорошие шансы на выход в финал. Клуб из Леверкузена только через победу в этом турнире может попасть в Лигу чемпионов, поэтому о мотивации немецких футболистов лишний раз говорить не нужно. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а ранее уступил в Лиге Европы «Роме» на выезде (0:1).

У «Ромы» подобная ситуация в чемпионате Италии и о месте в Лиге чемпионов через Серию А можно уже забывать. Коллектив занимает шестое место с 59 очками и отстает от четвертой позиции на шесть пунктов. Подопечным Моуриньо очень рано расслабляться и в Лиге Европы, ведь разница в один мяч очень шаткая и свой выход в финал необходимо еще заработать на выезде в Германии. В прошлом туре «Рома» поделила очки с «Болоньей» (0:0), а ранее обыграла «Байер» в Лиге Европы (1:0).

Информация для ставок

  • «Байер» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Рома» одержала только одну победу в последних десяти матчах на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этом противостоянии и наверняка сможет добиться победы, учитывая выездные выступления «Ромы» за последние пару месяцев. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.65 1.70 2.21 1.36 3.25
Pari 1.70 2.17
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:14
Байер в его кондициях сейчас как фаворит выглядит неубедительно. Игровая форма хозяев вызывает вопросы. Подопечные Хаби Алонсо вынуждены будут раскрываться, тогда как защита немцев выглядит гораздо хуже, чем оборонительные построения римлян. К тому же, многим игрокам основы гостей удалось перевести дух из-за ротации в Болонье. Нападение по именам (Белотти, Абрахам, Дибала) мощнее у римлян, так что не исключаю, что они на контратаках нестабильный нынче Байер выключат из игры и полуфинала. Все же хитрый лис Жозе будет поопытнее в таких баталиях, нежели молодой наставник леверкузенцев.
Гость
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