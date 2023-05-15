«Байер» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (18.05.2023)

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вчера, 15:19

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 2. Успех «Ромы» оценивается по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.45.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.15. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Байер» не смог продемонстрировать свою игру в первом матче полуфинала Лиги Европы, однако поражение в один мяч оставляет команде хорошие шансы на выход в финал. Клуб из Леверкузена только через победу в этом турнире может попасть в Лигу чемпионов, поэтому о мотивации немецких футболистов лишний раз говорить не нужно. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а ранее уступил в Лиге Европы «Роме» на выезде (0:1).

У «Ромы» подобная ситуация в чемпионате Италии и о месте в Лиге чемпионов через Серию А можно уже забывать. Коллектив занимает шестое место с 59 очками и отстает от четвертой позиции на шесть пунктов. Подопечным Моуриньо очень рано расслабляться и в Лиге Европы, ведь разница в один мяч очень шаткая и свой выход в финал необходимо еще заработать на выезде в Германии. В прошлом туре «Рома» поделила очки с «Болоньей» (0:0), а ранее обыграла «Байер» в Лиге Европы (1:0).

Информация для ставок

«Байер» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Рома» одержала только одну победу в последних десяти матчах на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этом противостоянии и наверняка сможет добиться победы, учитывая выездные выступления «Ромы» за последние пару месяцев. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.