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«Байер» — «Шальке». Прогноз на матч Бундеслиги (03.04.2021)

вчера, 23:58

В 27-м туре чемпионата Германии «Шальке» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.6814.45
Лига Ставок 1.26 6.40 11.00
Фонбет 1.23 6.50 12.00
Мелбет 1.26 6.75 13.00
Pin-Up.ru 1.24 6.65 14.50
BetBoom 1.23 6.61 14.42

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.22 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Шальке», могут поставить по коэффициенту 14.5. Коэффициент на ничью составляет 6.6.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.79, а низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Байер» очень сильно ухудшил свои результаты за последние несколько туров, но у коллектива все еще есть шансы побороться за первую четверку, отрыв от которой сейчас составляет семь очков. Последние матча «Байер» проиграл «Герте» (0:3) и «Арминии» (1:2).

«Шальке» не может выйти из кризиса, который длится уже больше года. Команда набрала всего 10 очков в чемпионате и не имеет шансов сохранить прописку в Бундеслиге. Коллектив не может найти свою игру, а в клубе много проблем различного характера. «Шальке» доигрывает чемпионат.

Информация для ставок

  • «Шальке» не может выиграть 12 матчей подряд
  • «Байер» выиграл всего два матча из последних десяти во всех турнирах
  • «Шальке» забил в пяти выездных последних матчах всего два мяча
  • Последние четыре матча из пяти между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Шальке» выглядит очень слабо и уже практически попрощался с Бундеслигой. Сделать ставку на победу клуба из Леверкузена в обоих таймах можно по коэффициенту 2.44.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сарагоса» — «Картахена».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.49 2.11 1.79
Лига Ставок 2.80 1.45 2.21 1.67
Мелбет 2.67 1.45
Pin-Up.ru 5.20 1.17 2.80 1.45 2.20 1.70
BetBoom 5.25 1.18 2.82 1.46 2.21 1.71
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