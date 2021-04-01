«Байер» — «Шальке». Прогноз на матч Бундеслиги (03.04.2021)

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вчера, 23:58

В 27-м туре чемпионата Германии «Шальке» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.22 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Шальке», могут поставить по коэффициенту 14.5. Коэффициент на ничью составляет 6.6.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.79, а низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Байер» очень сильно ухудшил свои результаты за последние несколько туров, но у коллектива все еще есть шансы побороться за первую четверку, отрыв от которой сейчас составляет семь очков. Последние матча «Байер» проиграл «Герте» (0:3) и «Арминии» (1:2).

«Шальке» не может выйти из кризиса, который длится уже больше года. Команда набрала всего 10 очков в чемпионате и не имеет шансов сохранить прописку в Бундеслиге. Коллектив не может найти свою игру, а в клубе много проблем различного характера. «Шальке» доигрывает чемпионат.

Информация для ставок

«Шальке» не может выиграть 12 матчей подряд

«Байер» выиграл всего два матча из последних десяти во всех турнирах

«Шальке» забил в пяти выездных последних матчах всего два мяча

Последние четыре матча из пяти между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Шальке» выглядит очень слабо и уже практически попрощался с Бундеслигой. Сделать ставку на победу клуба из Леверкузена в обоих таймах можно по коэффициенту 2.44.

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