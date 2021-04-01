«Байер» — «Шальке». Прогноз на матч Бундеслиги (03.04.2021)

В 27-м туре чемпионата Германии «Шальке» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.
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завтра, 16:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.22 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Шальке», могут поставить по коэффициенту 14.5. Коэффициент на ничью составляет 6.6.
Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.79, а низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.
Форма команд
«Байер» очень сильно ухудшил свои результаты за последние несколько туров, но у коллектива все еще есть шансы побороться за первую четверку, отрыв от которой сейчас составляет семь очков. Последние матча «Байер» проиграл «Герте» (0:3) и «Арминии» (1:2).
«Шальке» не может выйти из кризиса, который длится уже больше года. Команда набрала всего 10 очков в чемпионате и не имеет шансов сохранить прописку в Бундеслиге. Коллектив не может найти свою игру, а в клубе много проблем различного характера. «Шальке» доигрывает чемпионат.
Информация для ставок
- «Шальке» не может выиграть 12 матчей подряд
- «Байер» выиграл всего два матча из последних десяти во всех турнирах
- «Шальке» забил в пяти выездных последних матчах всего два мяча
- Последние четыре матча из пяти между командами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Шальке» выглядит очень слабо и уже практически попрощался с Бундеслигой. Сделать ставку на победу клуба из Леверкузена в обоих таймах можно по коэффициенту 2.44.
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