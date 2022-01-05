«Байер» — «Унион Берлин». Прогноз на матч Бундеслиги (08.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.83 в букмекерской конторе Фонбет. Те, кто верит в победу «Унион Берлин», могут поставить по 4.2. Коэффициент на ничью составляет 3.7.
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сегодня, 17:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.77, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 2.06. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.
Форма команд
«Байер» продолжает идет на четвертом месте в турнирной таблице и в последних матчах выступает очень неубедительно. Клуб набрал 28 очков, а отставание от лидера Бундеслиги «Баварии» составляет уже 15 очков. Главной задачей клуба является попадание в топ-4, что дает право сыграть в Лиге Чемпионов на следующий сезон. В прошлом туре чемпионата «Байер» проиграл на выезде «Фрайбургу» (1:2), а ранее разошелся миром с «Хоффенхаймом» (2:2).
«Унион Берлин» является крепкой командой, которая старается держаться вверху турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура клуб идет на седьмом месте и имеет в своем активе 27 баллов. Предстоящий матч с коллективом из Леверкузена обещает быть очень непростым, но богатым на голевые моменты. В прошлой встрече чемпионата Германии «Унион Берлин» обыграл на выезде «Бохум» (1:0), а немного ранее разошелся миром с «Фрайбургом» (0:0).
Информация для ставок
- «Байер» не может выиграть уже четыре матча подряд
- Четыре последних поединка «Унион Берлин» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Байер» хорошо выступает на своем поле и имеет мотивацию для достижения результата. Предполагаем, что команда из Леверкузена сможет прервать свою серию без поражений и одержит минимальную победу. Сделать ставку на победу «Байера» можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.