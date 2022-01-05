«Байер» — «Унион Берлин». Прогноз на матч Бундеслиги (08.01.2022)

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05 января 2022, 12:29

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.83 в букмекерской конторе Фонбет. Те, кто верит в победу «Унион Берлин», могут поставить по 4.2. Коэффициент на ничью составляет 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.77, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 2.06. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Байер» продолжает идет на четвертом месте в турнирной таблице и в последних матчах выступает очень неубедительно. Клуб набрал 28 очков, а отставание от лидера Бундеслиги «Баварии» составляет уже 15 очков. Главной задачей клуба является попадание в топ-4, что дает право сыграть в Лиге Чемпионов на следующий сезон. В прошлом туре чемпионата «Байер» проиграл на выезде «Фрайбургу» (1:2), а ранее разошелся миром с «Хоффенхаймом» (2:2).

«Унион Берлин» является крепкой командой, которая старается держаться вверху турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура клуб идет на седьмом месте и имеет в своем активе 27 баллов. Предстоящий матч с коллективом из Леверкузена обещает быть очень непростым, но богатым на голевые моменты. В прошлой встрече чемпионата Германии «Унион Берлин» обыграл на выезде «Бохум» (1:0), а немного ранее разошелся миром с «Фрайбургом» (0:0).

Информация для ставок

«Байер» не может выиграть уже четыре матча подряд

Четыре последних поединка «Унион Берлин» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» хорошо выступает на своем поле и имеет мотивацию для достижения результата. Предполагаем, что команда из Леверкузена сможет прервать свою серию без поражений и одержит минимальную победу. Сделать ставку на победу «Байера» можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.