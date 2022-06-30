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БАТЭ – «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (03.07.2022)

30 июня 2022, 12:51
БАТЭ

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозирую победу БАТЭ в предстоящем поединке. Заключить пари в пользу хозяев поля БК Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.66, а вероятность победы «Энергетика» оценивается по котировке 4.80. Ничью можно сыграть по 3.85.

Беларусь. Высшая лига 2022
БАТЭ
Энергетик-БГУ
ПроигрышНичьяВыигрышНичьяПроигрыш
1 : 1
завершен
03 июля 2022, 18:00
воскресенье
НичьяНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.54 4.34 6.90

Касательно возможной результативности, то здесь предпочтения экспертов на стороне верхового исхода. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Среди уходящей недели БАТЭ сыграл перенесенный матч чемпионата, обыграв на домашней арене «Слуцк» (4:0). Этот успех позволил клубу вырваться на первое место в турнирной таблице с минимальным преимуществом над предстоящим соперником.

«Энергетик-БГУ», в свою очередь, в последней игре Высшей лиги принимал дома «Днепр» Могилев. Будучи очевидным фаворитом этой встречи, команда не смогла оправдать этот статус, допустив потерю очков в результативном противостоянии – ничья 1:1.

Информация для ставок

  • БАТЭ побеждал «Энергетик-БГУ» в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
  • Команды обменивались голами в 2 предыдущих официальных очных встречах
  • «Энергетик-БГУ» пропускал минимум два гола в 3 из последних 4 матчей на поле БАТЭ

Прогноз

Имея превосходство в классе над соперником, БАТЭ может упрочить лидирующие позиции по итогам предстоящей игры. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
shlomo
shlomo
30 июня в 13:32
Игра на три результата
Гость
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