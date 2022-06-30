БАТЭ – «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (03.07.2022)

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30 июня 2022, 12:51

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозирую победу БАТЭ в предстоящем поединке. Заключить пари в пользу хозяев поля БК Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.66, а вероятность победы «Энергетика» оценивается по котировке 4.80. Ничью можно сыграть по 3.85.

Касательно возможной результативности, то здесь предпочтения экспертов на стороне верхового исхода. Пари на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Среди уходящей недели БАТЭ сыграл перенесенный матч чемпионата, обыграв на домашней арене «Слуцк» (4:0). Этот успех позволил клубу вырваться на первое место в турнирной таблице с минимальным преимуществом над предстоящим соперником.

«Энергетик-БГУ», в свою очередь, в последней игре Высшей лиги принимал дома «Днепр» Могилев. Будучи очевидным фаворитом этой встречи, команда не смогла оправдать этот статус, допустив потерю очков в результативном противостоянии – ничья 1:1.

Информация для ставок

БАТЭ побеждал «Энергетик-БГУ» в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

побеждал «Энергетик-БГУ» в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле Команды обменивались голами в 2 предыдущих официальных очных встречах

«Энергетик-БГУ» пропускал минимум два гола в 3 из последних 4 матчей на поле БАТЭ

Прогноз