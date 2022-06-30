БАТЭ – «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (03.07.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры прогнозирую победу БАТЭ в предстоящем поединке. Заключить пари в пользу хозяев поля БК Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.66, а вероятность победы «Энергетика» оценивается по котировке 4.80. Ничью можно сыграть по 3.85.
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1 : 1
завершен
03 июля 2022, 18:00
воскресенье
Касательно возможной результативности, то здесь предпочтения экспертов на стороне верхового исхода. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.15.
Форма команд
Среди уходящей недели БАТЭ сыграл перенесенный матч чемпионата, обыграв на домашней арене «Слуцк» (4:0). Этот успех позволил клубу вырваться на первое место в турнирной таблице с минимальным преимуществом над предстоящим соперником.
«Энергетик-БГУ», в свою очередь, в последней игре Высшей лиги принимал дома «Днепр» Могилев. Будучи очевидным фаворитом этой встречи, команда не смогла оправдать этот статус, допустив потерю очков в результативном противостоянии – ничья 1:1.
Информация для ставок
- БАТЭ побеждал «Энергетик-БГУ» в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
- Команды обменивались голами в 2 предыдущих официальных очных встречах
- «Энергетик-БГУ» пропускал минимум два гола в 3 из последних 4 матчей на поле БАТЭ
Прогноз
Имея превосходство в классе над соперником, БАТЭ может упрочить лидирующие позиции по итогам предстоящей игры. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Лига Ставок.