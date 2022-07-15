«Белшина» — «Шахтёр» Солигорск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (18.07.2022)

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15 июля 2022, 13:04

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Лига Ставок опубликованы такие предложения на эту встречу: победа «Белшины» играется по коэффициенту 7.60, ничья находится на отметке 4.50, а победу «Шахтера» можно спрогнозировать по котировке 1.40.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового формата встречи. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.81, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Белшина» заработала шесть очков за три прошлых тура чемпионата Беларуси. Такие результаты позволили клубу подняться на 11-е место в турнирной таблице.

Успешными для «Белшины» в данной серии оказались противостояния с «Минском» (4:2) и «Арсеналом» (1:0), а в игре со «Славией» (0:2) было зафиксировано пятое поражение в лиге.

«Шахтер» отметился аналогичными результатами в трех предыдущих матчах Высшей лиги. До поражения от «Торпедо» (0:1), которое для клуба стало третьим в текущей кампании, клуб из Солигорска последовательно победил «Арсенал» (2:1) и «Витебск» (2:0), обосновавшись в рейтинге на седьмой строчке.

Информация для ставок

«Белшина» не побеждала в 6 из 8 домашних матчей лиги

«Шахтер» выиграл 2 из прошлых 3 гостевых матчей чемпионата

«Шахтер» побеждал «Белшину» в 6 прошлых официальных матчах

Прогноз

«Белшина» в целом является удобным соперником для «Шахтера», который стабильно обыгрывает оппонента в очных встречах. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.40 в букмекерской конторе Лига Ставок.