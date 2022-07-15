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«Белшина» — «Шахтёр» Солигорск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (18.07.2022)

15 июля 2022, 13:04
Шахтер Солигорск

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Лига Ставок опубликованы такие предложения на эту встречу: победа «Белшины» играется по коэффициенту 7.60, ничья находится на отметке 4.50, а победу «Шахтера» можно спрогнозировать по котировке 1.40.

Беларусь. Высшая лига 2022
Белшина
Шахтер
ПроигрышВыигрышВыигрышПроигрышНичья
1 : 2
завершен
18 июля 2022, 19:00
понедельник
ПроигрышВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 5.25 4.14 1.50
1XBET 8.00 4.74 1.35

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового формата встречи. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.81, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Белшина» заработала шесть очков за три прошлых тура чемпионата Беларуси. Такие результаты позволили клубу подняться на 11-е место в турнирной таблице.

Успешными для «Белшины» в данной серии оказались противостояния с «Минском» (4:2) и «Арсеналом» (1:0), а в игре со «Славией» (0:2) было зафиксировано пятое поражение в лиге.

«Шахтер» отметился аналогичными результатами в трех предыдущих матчах Высшей лиги. До поражения от «Торпедо» (0:1), которое для клуба стало третьим в текущей кампании, клуб из Солигорска последовательно победил «Арсенал» (2:1) и «Витебск» (2:0), обосновавшись в рейтинге на седьмой строчке.

Информация для ставок

  • «Белшина» не побеждала в 6 из 8 домашних матчей лиги
  • «Шахтер» выиграл 2 из прошлых 3 гостевых матчей чемпионата
  • «Шахтер» побеждал «Белшину» в 6 прошлых официальных матчах

Прогноз

«Белшина» в целом является удобным соперником для «Шахтера», который стабильно обыгрывает оппонента в очных встречах. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.40 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
b2tx48f5q5bb
b2tx48f5q5bb
15 июля в 13:05
Фаворит матча «Шахтер» Солигорск
Гость
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