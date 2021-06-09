Бельгия – Россия. Прогноз на матч Евро-2020 (12.06.21)

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сегодня, 09:53

12 мая в Санкт-Петербурге состоится матч первого тура групповой стадии Евро-2020, в котором сыграют сборные Бельгии и России. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

За победу сборной Бельгии в предстоящей игре букмекерская контора Фонбет предложила коэффициент 1.71. Ставки на ничью БК принимает с котировкой 3.84, а победа России идет по коэффициенту 5.85.

Также аналитики БК склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы в этой игре. Поставить на ТМ (2,5) можно за 1.80, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

Бельгия отобралась на чемпионат Европы с первой строчки в группе I. Команда показала стопроцентный результат в квалификации, выиграв 10 из 10 матчей. Накануне старта турнира бельгийцы провели два спарринга.

В первом товарищеском матче подопечные Роберто Мартинеса сыграли вничью с Грецией (1:1). После этого последовала минимальная победа над Хорватией (1:0).

Россия выступала в той же группе отбора, что и Бельгия. В борьбе за вторую строчку сборная уверенно опередила Шотландию, оторвавшись от преследователя на девять очков.

Перед стартом Евро-2020 Россия сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеской игре, после чего нанесла минимальное поражение Болгарии (1:0).

Информация для ставок

• В 6 очных встречах команд 5 раз побеждала Бельгия

• В 3 последних очных встречах Бельгии и России сыграли ставки на ОБЗ и ТБ (2,5)

• Бельгия одержала 11 побед в 15 предыдущих поединках во всех турнирах

Прогноз

Матчи квалификации к Евро-2020 доказали превосходство Бельгии над Россией. На старте турнира бельгийцы попробуют вновь обыграть удобного для себя соперника, тем самым захватив лидерство в группе. Учитывая подбор исполнителей, которыми располагают номинальные хозяева поля, предлагаем ставку на их победу по коэффициенту 1,71 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить на победу Дании в матче с Финляндией по коэффициенту 1.53.