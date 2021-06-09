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Бельгия – Россия. Прогноз на матч Евро-2020 (12.06.21)

сегодня, 09:53

12 мая в Санкт-Петербурге состоится матч первого тура групповой стадии Евро-2020, в котором сыграют сборные Бельгии и России. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Евро-2020
Бельгия
Россия
- : -
12 июня 2021, 22:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.733.885.32
Лига Ставок 1.71 3.70 5.40
Фонбет 1.70 3.90 5.50
Мелбет 1.72 3.82 5.80
1XBET 1.72 3.82 5.80

Ставки букмекеров

За победу сборной Бельгии в предстоящей игре букмекерская контора Фонбет предложила коэффициент 1.71. Ставки на ничью БК принимает с котировкой 3.84, а победа России идет по коэффициенту 5.85.

Также аналитики БК склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы в этой игре. Поставить на ТМ (2,5) можно за 1.80, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

Бельгия отобралась на чемпионат Европы с первой строчки в группе I. Команда показала стопроцентный результат в квалификации, выиграв 10 из 10 матчей. Накануне старта турнира бельгийцы провели два спарринга.

В первом товарищеском матче подопечные Роберто Мартинеса сыграли вничью с Грецией (1:1). После этого последовала минимальная победа над Хорватией (1:0).

Россия выступала в той же группе отбора, что и Бельгия. В борьбе за вторую строчку сборная уверенно опередила Шотландию, оторвавшись от преследователя на девять очков.

Перед стартом Евро-2020 Россия сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеской игре, после чего нанесла минимальное поражение Болгарии (1:0).

Информация для ставок

• В 6 очных встречах команд 5 раз побеждала Бельгия
• В 3 последних очных встречах Бельгии и России сыграли ставки на ОБЗ и ТБ (2,5)
• Бельгия одержала 11 побед в 15 предыдущих поединках во всех турнирах

Прогноз

Матчи квалификации к Евро-2020 доказали превосходство Бельгии над Россией. На старте турнира бельгийцы попробуют вновь обыграть удобного для себя соперника, тем самым захватив лидерство в группе. Учитывая подбор исполнителей, которыми располагают номинальные хозяева поля, предлагаем ставку на их победу по коэффициенту 1,71 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить на победу Дании в матче с Финляндией по коэффициенту 1.53.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.50 1.86 2.05 1.48 2.84
Лига Ставок 2.46 1.53 1.76 2.03 1.41 2.85
Мелбет 1.85 2.11
1XBET 1.85 2.11
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:23
Победа Бельгии
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