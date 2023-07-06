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«Белшина» — «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (08.07.2023)

вчера, 11:17
Белшина

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо» Брест, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07. Сделать выбор в пользу хозяев можно за 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.553.442.03

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Белшина» стартовала с -11 очками в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси и смогла отыграть только шесть очков штрафа. Сейчас коллектив идет на 13 месте с -5 баллами и предстоящий поединок с «Динамо» Брест очень важен для хозяев. Тем не менее, букмекеры отдают предпочтение гостям. Два последних матча «Белшины» завершились разгромом от «Динамо» Минск (2:7), а ранее уступили «Минску» (1:2).

«Динамо» Брест также не радует сильно своих болельщиков, которые верят, что их команде удастся вернуться хотя бы в первую половину турнирной таблицы. Коллектив занимает на данный момент 11 место с 10 баллами, что является очень слабым результатом. В игре с «Белшиной» гостям очень важно для уверенности в своих силах одержать важную победу. В прошлом туре «Динамо» Брест обыграло на своем поле «Сморгонь» (2:1), а ранее уступил минскому «Динамо» (1:4).

Информация для ставок

  • «Динамо» Брест одержало только три победы из десяти последних во всех турнирах
  • «Белшина» выиграла всего один поединок из десяти последних
  • Три последних матча между клубами завершились ничейным исходом
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Гости выглядят большими фаворитами, но могут столкнуться с ожесточенной защитой «Белшины». Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.76 1.62 2.29
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:55
По сути в этом матче сойдутся две примерно равные команды, примерно равные слабые команды. Никакой разницы в классе между ними нет. На турнирное положение не смотрим, ведь перед стартом сезона Белшину лишили очков. Да, минус 11 это не минус 35, как у солигорского Шахтёра, но всё же приятного мало. А по факту Динамо из Бреста выглядит не намного лучше оппонента. Поражений в чемпионате имеет столько же. Да, выигрывает чуть чаще, но три победы в 13 турах чемпионата - это очень слабый показатель. По факту в этих 13 турах лиги обе команды по четыре раза добивались положительного результата. В прошлом году соперники четыре раза сыграли между собой. И в трёх случаях матчи завершались в ничью. Так что считаю, что кэф на хозяев с иксом слишком завышенный, чем и попытаюсь воспользоваться.
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