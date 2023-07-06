«Белшина» — «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (08.07.2023)

1688631428

вчера, 11:17

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо» Брест, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07. Сделать выбор в пользу хозяев можно за 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Белшина» стартовала с -11 очками в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси и смогла отыграть только шесть очков штрафа. Сейчас коллектив идет на 13 месте с -5 баллами и предстоящий поединок с «Динамо» Брест очень важен для хозяев. Тем не менее, букмекеры отдают предпочтение гостям. Два последних матча «Белшины» завершились разгромом от «Динамо» Минск (2:7), а ранее уступили «Минску» (1:2).

«Динамо» Брест также не радует сильно своих болельщиков, которые верят, что их команде удастся вернуться хотя бы в первую половину турнирной таблицы. Коллектив занимает на данный момент 11 место с 10 баллами, что является очень слабым результатом. В игре с «Белшиной» гостям очень важно для уверенности в своих силах одержать важную победу. В прошлом туре «Динамо» Брест обыграло на своем поле «Сморгонь» (2:1), а ранее уступил минскому «Динамо» (1:4).

Информация для ставок

«Динамо» Брест одержало только три победы из десяти последних во всех турнирах

«Белшина» выиграла всего один поединок из десяти последних

Три последних матча между клубами завершились ничейным исходом

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Гости выглядят большими фаворитами, но могут столкнуться с ожесточенной защитой «Белшины». Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.