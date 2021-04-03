ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Беневенто» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

вчера, 12:52

В рамках 29-го тура чемпионата Италии в гости к «Беневенто» приезжает аутсайдер чемпионата «Парма».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.783.412.71
Лига Ставок 2.95 3.25 2.55
Фонбет Live! 1.11 7.00 100.00
Мелбет 2.86 3.37 2.60
Pin-Up.ru 2.85 3.40 2.63

Ставки букмекеров

«Парма» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.7. На успех «Беневенто» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.75, в то время как ничья стоит 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.03. Коэффициент на ТМ 2.5 немного отличается от противоположного исхода и составляет 1.84.

Форма команд

«Беневенто» находится недалеко от зоны вылета, но клуб имеет запас из семи очков, поэтому может себя чувствовать значительно увереннее, чем «Парма». Команда редко выигрывает, но в последнем туре они смогли удивить всю страну, одолев «Ювентус» на его же поле (1:0). До этого матча «Беневенто» проиграл «Фиорентине» (1:4) и сыграл вничью со «Специей» (1:1).

«Парма» занимает предпоследнее место и отстает от 17-й позиции уже на четыре очка. Если тренерский штаб ничего не изменит в игре команды, то коллектив покинет главный чемпионат Италии. Клуб выиграл всего одну игру из пяти последних, а этого очень мало, чтобы сохранить прописку в Серии А. В прошлом туре «Парма» проиграла «Дженоа» (1:2), а немного ранее неожиданно обыграла «Рому» (2:0).

Информация для ставок

• «Парма» смогла одержать всего одну победу из двадцати последних матчей
• «Беневенто» выиграл один матч из последних десяти в чемпионате
• Матч первого круга между командами закончился ничьей (0:0)
• Четыре из пяти последних выездных матчей «Пармы» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обеим командам нужны очки, поэтому игра обещает быть интересной и напряженной. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.51 1.87 2.04 1.49 2.81
Лига Ставок 2.60 1.50 1.82 2.00 1.45 2.75
Мелбет 1.93 1.97
Pin-Up.ru 2.75 1.47 1.88 1.96 1.51 2.63
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
hаrut
hаrut
вчера в 12:55
Возможно и ничейку сыграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100