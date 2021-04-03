«Беневенто» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

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вчера, 12:52

В рамках 29-го тура чемпионата Италии в гости к «Беневенто» приезжает аутсайдер чемпионата «Парма».

Ставки букмекеров

«Парма» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.7. На успех «Беневенто» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.75, в то время как ничья стоит 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.03. Коэффициент на ТМ 2.5 немного отличается от противоположного исхода и составляет 1.84.

Форма команд

«Беневенто» находится недалеко от зоны вылета, но клуб имеет запас из семи очков, поэтому может себя чувствовать значительно увереннее, чем «Парма». Команда редко выигрывает, но в последнем туре они смогли удивить всю страну, одолев «Ювентус» на его же поле (1:0). До этого матча «Беневенто» проиграл «Фиорентине» (1:4) и сыграл вничью со «Специей» (1:1).

«Парма» занимает предпоследнее место и отстает от 17-й позиции уже на четыре очка. Если тренерский штаб ничего не изменит в игре команды, то коллектив покинет главный чемпионат Италии. Клуб выиграл всего одну игру из пяти последних, а этого очень мало, чтобы сохранить прописку в Серии А. В прошлом туре «Парма» проиграла «Дженоа» (1:2), а немного ранее неожиданно обыграла «Рому» (2:0).

Информация для ставок

• «Парма» смогла одержать всего одну победу из двадцати последних матчей

• «Беневенто» выиграл один матч из последних десяти в чемпионате

• Матч первого круга между командами закончился ничьей (0:0)

• Четыре из пяти последних выездных матчей «Пармы» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обеим командам нужны очки, поэтому игра обещает быть интересной и напряженной. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.