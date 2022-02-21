«Бёрнли» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Премьер-лиги (23.02.2022)

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вчера, 16:59

В среду, 23 февраля 2022 года состоится поединок «Бёрнли — Тоттенхэм». Эта игра пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Матч принимает арена «Бёрнли». Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Бёрнли» в 4.50. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Бёрнли» выступает очень плохо. Команда идет на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе всего 17 пунктов. У коллектива две победы, 11 ничьих и девять поражений. Клуб забил 20 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Бёрнли» выглядит очень плохо и регулярно теряет драгоценные баллы — победа над «Брайтоном» со счетом 0:3, а также поражение от «Ливерпуля» 0:1 и ничья с «Манчестер Юнайтед» 1:1.

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 39 пунктов. Коллектив выиграл 12 поединков, трижды играл вничью и проиграл в восьми матчах. Всего у «Тоттенхэма» 31 забитый и 31 пропущенный мяч. В последних встречах «шпоры» выглядят не лучшим образом, но была одна хорошая новость — сенсационная победа над «Манчестер Сити» со счетом 2:3. Также команда уступила «Вулверхэмптону» 0:2 и проиграла «Саутгемптону» 2:3.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл два матча из последних пяти

«Бёрнли» выиграл в одном матче из последних пяти

У «Тоттенхэма» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз



В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Тоттенхэм» по коэффициенту 3.65. Несмотря на то, что «Бёрнли» хорошо играет в атаке в последних матчах, в победу этого клуба верится с трудом.