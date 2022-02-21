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«Бёрнли» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Премьер-лиги (23.02.2022)

вчера, 16:59

В среду, 23 февраля 2022 года состоится поединок «Бёрнли — Тоттенхэм». Эта игра пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Матч принимает арена «Бёрнли». Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.783.821.81
Фонбет 4.70 3.70 1.75
Мелбет 4.68 3.82 1.85
1XBET 4.68 3.82 1.85
BetBoom 4.78 3.64 1.82

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Бёрнли» в 4.50. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Бёрнли» выступает очень плохо. Команда идет на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе всего 17 пунктов. У коллектива две победы, 11 ничьих и девять поражений. Клуб забил 20 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Бёрнли» выглядит очень плохо и регулярно теряет драгоценные баллы — победа над «Брайтоном» со счетом 0:3, а также поражение от «Ливерпуля» 0:1 и ничья с «Манчестер Юнайтед» 1:1.

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 39 пунктов. Коллектив выиграл 12 поединков, трижды играл вничью и проиграл в восьми матчах. Всего у «Тоттенхэма» 31 забитый и 31 пропущенный мяч. В последних встречах «шпоры» выглядят не лучшим образом, но была одна хорошая новость — сенсационная победа над «Манчестер Сити» со счетом 2:3. Также команда уступила «Вулверхэмптону» 0:2 и проиграла «Саутгемптону» 2:3.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» выиграл два матча из последних пяти
  • «Бёрнли» выиграл в одном матче из последних пяти
  • У «Тоттенхэма» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз


В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Тоттенхэм» по коэффициенту 3.65. Несмотря на то, что «Бёрнли» хорошо играет в атаке в последних матчах, в победу этого клуба верится с трудом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.56 1.87 2.04 1.46 2.96
Фонбет 1.82 1.98
Мелбет 1.86 2.09
1XBET 1.86 2.09
Все комментарии
Mekail
Mekail
вчера в 17:08
Гости не проиграем
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