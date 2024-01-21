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«Бетис» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.01.2024)

вчера, 10:13
Барселона

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.83. Успех «Бетиса» оценивается по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.05.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.6. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.35. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Бетис» проводит слабый сезон и очень мало выигрывает в последних поединках. Команда занимает девятое место с 31 баллом, но от зоны еврокубков ее отделяет всего четыре очка. В матче с «Барселоной» на своем поле «бело-зеленые» могут создать проблемы более сильному и титулованному сопернику и рассчитывать на очки. Два последних матча «Бетиса» завершились победой над «Гранадой» (1:0) и выездным поражением с «Алавесом» (0:1).

«Барселона» старается добиваться побед в каждом матче, но в чемпионате Испании команда занимает лишь четвертое место. В активе клуба 41 балл, а отставание от лидера составляет восемь пунктов. В предстоящей встрече «сине-гранатовые» обязаны добиваться результата, но следует исключить недооценку соперника, ведь можно заплатить за это недобором очков. В прошлой игре кубка Испании «Барселона» обыграла в кубке «Унионистас» (3:1), а в финале суперкубка Испании крупно проиграла «Реалу» (1:4).

Информация для ставок

  • «Бетис» проиграл лишь один домашний поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «Барселона» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Барселона» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Бетисом» при одной ничьей

Прогноз

«Барселона» будет играть первым номером, но мы предполагаем, что у нее возникнут проблемы с забитыми мячами и клубы поделят очки. Рискнуть и сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:15
Страховка с форой (+1) на Бетис не помешает, ведь в четырех последних матчах в чемпионате Испании, когда "зелено-белые" принимали Барсу на своем стадионе, они проигрывали каталонцам в один мяч. Нехорошая тенденция и подстраховаться следует. Но учитывая неидеальное состояние Барселоны сейчас, шансы на ничью для Бетиса достаточно хорошие. Сине-гранатовые в чемпионате выиграли только четыре выездные игры из девяти и в гостевом формате не представляют из себя непобедимых и ужасных. С Барсой под руководством Хави можно бороться на равных. У каталонцев большие потери в основном составе и против Бетиса не сыграют Тер Штеген, Рафинья, Мартинес, Гави, Жоау Канселу и Алонсо. У хозяев двое марокканцев убыли на Кубок Африки и несколько человек в лазарете. Если бы играли максимально боевыми составами, то у Барсы было бы гораздо больше шансов победить, но в данный момент хозяева постараются вязать сине-гранатовых ближе к середине поля и созидать будет сложно.
Гость
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