«Бетис» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.83. Успех «Бетиса» оценивается по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.05.
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2 : 4
завершен
вчера, 20:30
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.6. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.35. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.58.
Форма команд
«Бетис» проводит слабый сезон и очень мало выигрывает в последних поединках. Команда занимает девятое место с 31 баллом, но от зоны еврокубков ее отделяет всего четыре очка. В матче с «Барселоной» на своем поле «бело-зеленые» могут создать проблемы более сильному и титулованному сопернику и рассчитывать на очки. Два последних матча «Бетиса» завершились победой над «Гранадой» (1:0) и выездным поражением с «Алавесом» (0:1).
«Барселона» старается добиваться побед в каждом матче, но в чемпионате Испании команда занимает лишь четвертое место. В активе клуба 41 балл, а отставание от лидера составляет восемь пунктов. В предстоящей встрече «сине-гранатовые» обязаны добиваться результата, но следует исключить недооценку соперника, ведь можно заплатить за это недобором очков. В прошлой игре кубка Испании «Барселона» обыграла в кубке «Унионистас» (3:1), а в финале суперкубка Испании крупно проиграла «Реалу» (1:4).
Информация для ставок
- «Бетис» проиграл лишь один домашний поединок из десяти последних во всех турнирах
- «Барселона» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Барселона» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Бетисом» при одной ничьей
Прогноз
«Барселона» будет играть первым номером, но мы предполагаем, что у нее возникнут проблемы с забитыми мячами и клубы поделят очки. Рискнуть и сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.