«Бетис» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.01.2024)

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вчера, 10:13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.83. Успех «Бетиса» оценивается по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.05.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.6. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.35. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Бетис» проводит слабый сезон и очень мало выигрывает в последних поединках. Команда занимает девятое место с 31 баллом, но от зоны еврокубков ее отделяет всего четыре очка. В матче с «Барселоной» на своем поле «бело-зеленые» могут создать проблемы более сильному и титулованному сопернику и рассчитывать на очки. Два последних матча «Бетиса» завершились победой над «Гранадой» (1:0) и выездным поражением с «Алавесом» (0:1).

«Барселона» старается добиваться побед в каждом матче, но в чемпионате Испании команда занимает лишь четвертое место. В активе клуба 41 балл, а отставание от лидера составляет восемь пунктов. В предстоящей встрече «сине-гранатовые» обязаны добиваться результата, но следует исключить недооценку соперника, ведь можно заплатить за это недобором очков. В прошлой игре кубка Испании «Барселона» обыграла в кубке «Унионистас» (3:1), а в финале суперкубка Испании крупно проиграла «Реалу» (1:4).

Информация для ставок

«Бетис» проиграл лишь один домашний поединок из десяти последних во всех турнирах

«Барселона» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Бетисом» при одной ничьей

Прогноз

«Барселона» будет играть первым номером, но мы предполагаем, что у нее возникнут проблемы с забитыми мячами и клубы поделят очки. Рискнуть и сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.