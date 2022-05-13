«Бетис» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2022)

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вчера, 20:41

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Гранады», зайдет коэффициент 6.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Гранада» не проигрывает несколько матчей подряд и практически гарантировала себе место на следующий сезон. Команда набрала 37 пунктов, что позволяет ей расположится на 16 позиции и всего на один пункт отстает от ближайшего соперника. В игре с «Бетисом» даже ничейный результат гарантирует место в Ла Лиге. Два последних матча «Гранады» победами над «Атлетиком» (1:0) и «Мальоркой» (6:2).

«Бетис» выиграл только одну игру в последних пяти матчах и практически потерял реальные шансы на попадание в Лигу Чемпионов. Команда идет на пятом месте с 61 баллом и отстает на пять баллов от «Севильи» за два тура до конца сезона. Коллективу необходимо выигрывать предстоящий поединок и надеяться на поражение «Севильи». В прошлом матче команда уверенно обыграла «Бетис» (3:0), а ранее на своем поле проиграл «Барселоне» (1:2).

Информация для ставок

«Бетис» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Гранады» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бетис» выиграл три из шести домашних поединков у «Гранады»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба клуба еще не до конца решили свои задачи в этом сезоне, поэтому зрителей ждет интересный поединок. Предполагаем, что «Бетис» постарается зацепиться за свой шанс и одержит победу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5.