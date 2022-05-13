«Бетис» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2022)

Ставки букмекеров
Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Гранады», зайдет коэффициент 6.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.
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завтра, 20:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Гранада» не проигрывает несколько матчей подряд и практически гарантировала себе место на следующий сезон. Команда набрала 37 пунктов, что позволяет ей расположится на 16 позиции и всего на один пункт отстает от ближайшего соперника. В игре с «Бетисом» даже ничейный результат гарантирует место в Ла Лиге. Два последних матча «Гранады» победами над «Атлетиком» (1:0) и «Мальоркой» (6:2).
«Бетис» выиграл только одну игру в последних пяти матчах и практически потерял реальные шансы на попадание в Лигу Чемпионов. Команда идет на пятом месте с 61 баллом и отстает на пять баллов от «Севильи» за два тура до конца сезона. Коллективу необходимо выигрывать предстоящий поединок и надеяться на поражение «Севильи». В прошлом матче команда уверенно обыграла «Бетис» (3:0), а ранее на своем поле проиграл «Барселоне» (1:2).
Информация для ставок
- «Бетис» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Гранады» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Бетис» выиграл три из шести домашних поединков у «Гранады»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Оба клуба еще не до конца решили свои задачи в этом сезоне, поэтому зрителей ждет интересный поединок. Предполагаем, что «Бетис» постарается зацепиться за свой шанс и одержит победу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5.