«Бирмингем Сити» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.08.2021)

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вчера, 09:51

«Бирмингем» сыграет против «Борнмута» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Борнмут». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Также можно поставить на ничейный исход по 3.25, а на победу хозяев поля по 3.00.

Форма команд

«Бирмингем» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. Команда стартовала в Чемпионшипе неплохо, но по игре клуба нельзя сказать, что «Бирмингем» может претендовать на топ-6 в этом сезоне. Клуб набрал четыре балла и выиграл один поединок. Также в активе этой команды одна ничья. Всего у «Бирмингема» один забитый мяч, в этом сезоне в Чемпионшипе клуб еще не пропускал голов.

«Борнмут», отпустив своего игрока в «Реал Сосьедад», расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — четыре балла. Команда выиграла один поединок и еще один раз сыграла вничью. «Борнмут» забил четыре гола и пропустил три мяча. В последних матчах «Борнмут» смотрелся очень даже неплохо. Команда в прошлом сезоне показала, что с ней стоит считаться, она играет в агрессивный и атакующий футбол.

Информация для ставок

● «Бирмингем» не проигрывает три матча кряду

● «Борнмут» не проигрывает три матча подряд

● «Бирмингем» забил три гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.87.