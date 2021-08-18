«Бирмингем Сити» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.08.2021)

«Бирмингем» сыграет против «Борнмута» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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0 : 2
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Борнмут». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Также можно поставить на ничейный исход по 3.25, а на победу хозяев поля по 3.00.
Форма команд
«Бирмингем» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. Команда стартовала в Чемпионшипе неплохо, но по игре клуба нельзя сказать, что «Бирмингем» может претендовать на топ-6 в этом сезоне. Клуб набрал четыре балла и выиграл один поединок. Также в активе этой команды одна ничья. Всего у «Бирмингема» один забитый мяч, в этом сезоне в Чемпионшипе клуб еще не пропускал голов.
«Борнмут», отпустив своего игрока в «Реал Сосьедад», расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — четыре балла. Команда выиграла один поединок и еще один раз сыграла вничью. «Борнмут» забил четыре гола и пропустил три мяча. В последних матчах «Борнмут» смотрелся очень даже неплохо. Команда в прошлом сезоне показала, что с ней стоит считаться, она играет в агрессивный и атакующий футбол.
Информация для ставок
● «Бирмингем» не проигрывает три матча кряду
● «Борнмут» не проигрывает три матча подряд
● «Бирмингем» забил три гола в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.87.