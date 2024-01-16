«Блэкберн» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.01.2024)

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вчера, 07:01

Ставки букмекеров

«Блэкберн» имеет е преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по 1.8. На успех «Хаддерсфилда» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.15, в то время как ничья стоит 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.67. Коэффициент на ТМ 2.5 существенно отличается от противоположного исхода и составляет 2.2.

Форма команд

«Блэкберн» не сможет в этом сезоне навязать борьбу за выход в АПЛ и крайне редко побеждает в чемпионате. Команда идет на 18 месте с 32 баллами, что на 10 пунктов больше, чем у коллектива из зоны вылета. На своем поле в поединке с еще одним аутсайдером от хозяев будут ждать победы, которая еще немного бы укрепила ее позиции. В прошлой игре «Блэкберн» крупно проиграл на выезде «Вест Бромвичу» (1:4), а ранее в кубке ФА разгромил «Кембридж Юнайтед» (5:2).

«Хаддерсфилд» очень близко располагается к зоне вылета Чемпионшипа и запаса очков перед ней практически нет. Команда идет на 21 месте с 26 баллами и всего на четыре пункта опережает ближайшего соперника. В выездной встрече с «Блэкберном» гости постараются зацепиться за баллы, и даже ничья станет вполне удовлетворительным результатом. Два последних поединка «Хаддерсфилда» закончились ничьей с «Плимутом» (1:1) и разгромом от «Манчестер Сити» в кубке ФА (0:5).

Информация для ставок

«Хаддерсфилд» выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Блэкберна» на его поле закончились исходом «обе забьют»

«Блэкберн» выиграл лишь один поединок из пяти последних у «Хаддерсфилда»

Семь из десяти последних личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Блэкберн» и «Хаддерсфилд» очень неуверенно играют в последних матчах и поэтому предсказать итог их встречи очень сложно. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.