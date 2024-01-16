«Блэкберн» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.01.2024)

Ставки букмекеров
«Блэкберн» имеет е преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по 1.8. На успех «Хаддерсфилда» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.15, в то время как ничья стоит 3.9.
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20 января 2024, 18:00
суббота
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.67. Коэффициент на ТМ 2.5 существенно отличается от противоположного исхода и составляет 2.2.
Форма команд
«Блэкберн» не сможет в этом сезоне навязать борьбу за выход в АПЛ и крайне редко побеждает в чемпионате. Команда идет на 18 месте с 32 баллами, что на 10 пунктов больше, чем у коллектива из зоны вылета. На своем поле в поединке с еще одним аутсайдером от хозяев будут ждать победы, которая еще немного бы укрепила ее позиции. В прошлой игре «Блэкберн» крупно проиграл на выезде «Вест Бромвичу» (1:4), а ранее в кубке ФА разгромил «Кембридж Юнайтед» (5:2).
«Хаддерсфилд» очень близко располагается к зоне вылета Чемпионшипа и запаса очков перед ней практически нет. Команда идет на 21 месте с 26 баллами и всего на четыре пункта опережает ближайшего соперника. В выездной встрече с «Блэкберном» гости постараются зацепиться за баллы, и даже ничья станет вполне удовлетворительным результатом. Два последних поединка «Хаддерсфилда» закончились ничьей с «Плимутом» (1:1) и разгромом от «Манчестер Сити» в кубке ФА (0:5).
Информация для ставок
- «Хаддерсфилд» выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча «Блэкберна» на его поле закончились исходом «обе забьют»
- «Блэкберн» выиграл лишь один поединок из пяти последних у «Хаддерсфилда»
- Семь из десяти последних личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Блэкберн» и «Хаддерсфилд» очень неуверенно играют в последних матчах и поэтому предсказать итог их встречи очень сложно. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.