«Блэкберн Роверс» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.01.2022)

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вчера, 17:06

24 января 2022 года «Блэкберн Роверс» примет «Мидлсбро» в рамках 28-го тура Чемпионшипа. Этот поединок пройдет на «Эвуд Парк» в Блэкберне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на Туманном Альбионе.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Блэкберн Роверс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Мидлсбро» в 2.75. Дополнительная ставка на поединок — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Блэкберн Роверс» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 49 баллов. Команда в нынешнем сезоне выиграла 14 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в шести матчах. Всего у «Блэкберн Роверс» 44 забитых и 30 пропущенных мячей. Последние матчи для «Роверс» были не очень хорошими — поражение от «Халл Сити» со счетом 2:0, победа над «Кардиффом» 0:1 и ничья с «Хаддерсфилдом» 0:0.

«Мидлсбро» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 31 мяч и пропустил 25 голов. В последних встречах «Мидлсбро» выступает очень даже неплохо, команда выиграла у «Рединга» со счетом 2:1, а также победила у «Блэкпула» 1:2 и заработала три балла в игре с «Ноттингем Форест» 2:0.

Информация для ставок

«Мидлсбро» не проигрывает восемь игр кряду

«Блэкберн Роверс» забил три мяча из последних трех

«Мидлсбро» забил семь мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.40. Букмекеры считают, что в этой игре будет забито много мячей, так как оба клуба хорошо играют в атаке в нынешнем сезоне.