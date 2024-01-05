«Боавишта» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.01.2024)

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вчера, 16:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.4. Победа «Боавишты» оценивается по 7.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Боавишта» проводит очень слабый отрезок сезона и проиграла большинство последних матчей. Команда опустилась уже на 13 место с 16 баллами и уступает сразу трем соперникам лишь по дополнительным показателям. В матче с «Порту» трудно предположить, за счет чего хозяева смогут отобрать очки у гранда, поэтому матч однозначно будет очень сложным. Два последних матча «Боавишты» завершились ничьей с «Виторией Гимарайнш» (1:1) и поражением от «Жил Висенте» (0:1).

«Порту» иногда теряет очки в чемпионате и отстает от лидеров, однако расстояние в три пункта нельзя назвать критическим. В активе команды текущее третье место с 34 баллами, и она очень нуждается в победах, чтобы как можно быстрее догнать своих основный конкурентов. Поражение может еще дальше откинуть клуб и усложнить ситуацию. В прошлой игре «Порту» выиграл у «Шавиша» (1:0), а ранее одолел «Лейшонш» (2:1).

Информация для ставок

«Боавишта» проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Порту» уступил в трех из четырех поединках на выезде за последнее время

«Боавишта» проиграла «Порту» девять из десяти последних встреч

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Порту» обязан обыгрывать кризисного соперника из нижней части турнирной таблицы и продолжать борьбу за лидерство в Португалии. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.