Болгария — Сербия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (20.06.2023)

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вчера, 12:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Сербия. Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.51. Победа Болгарии оценивается по 6.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.21.

Форма команд

Сборная Сербии является лидером своей группы и после двух сыгранных игр набрала шесть очков. Коллектив имеет отличные шансы на выход с первого места, но для этого не следует сбавлять обороты. Матч с последней командой группы на выезде является отличной возможностью упрочнить свое лидерство. В прошлом товарищеском матче Сербия обыграла Иорданию (3:2), а в отборе команда одолела на выезде Черногорию (2:0).

Сборная Болгарии уже провалила нынешнюю квалификацию, ведь один балл после трех туров – это совсем не то, на что рассчитывали болельщики. Команда идет на последней строчке своей группы и вряд ли может рассчитывать на серьезную борьбу за выход дальше, но помешать определенным коллективам, отобрав у них очки, вполне вероятно. В прошлой игре Болгария сыграла вничью с Литвой (1:1), а ранее крупно проиграл Венгрии (0:3).

Информация для ставок

Сербия выиграла четыре последних поединка во всех турнирах

Болгария выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Сербия обыграла Болгарию в двух последних личных встречах

Прогноз

Сербия будет играть исключительно на победу и на данный момент, коллектив выглядит в разы стабильнее и сильнее болгарской сборной. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Лига Ставок.