«Болонья» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (09.01.2023)

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вчера, 11:48

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Аталанты» предлагает коэффициент 2.15, в то время как победа хозяев будет стоить 3.75. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.4.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.82).

Форма команд

«Болонья» набрала девять очков в пяти последних турах, что можно назвать неплохим результатом для середняка Серии А. Сейчас коллектив занимает 11 место в чемпионате с 19 очками и вряд ли сможет побороться за зону еврокубков, от которой отстает уже на 11 пунктов. В прошлом туре чемпионата Италии «Болонья» минимально проиграла на выезде «Роме» (0:1), а в товарищеской встрече обыграла «Верону» (1:0).

«Аталанта» сильно сдала в результатах и не может выиграть в чемпионате уже несколько матчей подряд. Это откинуло команду из Бергамо на седьмое место с 28 баллами, а отставание от зоны Лиги Чемпионов составляет шесть очков. Чтобы рассчитывать на место в еврокубках, коллективу необходимо срочно исправлять ситуацию в Серии А, где в прошлом туре он сыграл вничью со «Специей» (2:2).

Информация для ставок

«Болонья» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» не может победить в чемпионате Италии уже четыре встречи

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Аталанта» выиграла три из пяти последних матчей с «Болоньей» при двух ничьих

Прогноз

«Болонья» выглядит на данный момент гораздо стабильнее «Аталанты», поэтому вряд ли гостям стоит рассчитывать на победу. Предлагаем остановить свой выбор на ничейном результате, на который можно поставить по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.