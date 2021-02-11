«Болонья» — «Беневенто». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.02.2021)

1613010142

сегодня, 05:22

В 22-м туре Серии А «Болонья» примет у себя «Беневенто». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считаем фаворитом данной встречи «Болонью». Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.82. Победа «Беневенто» оценивается в 4.8, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и на ТБ 2.5 предлагают ставку 1.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.23. Велика вероятность на то, что команды обменяются голами. Коэффициент на такой исход составляет 1.61.

Форма команд

Команды находятся по соседству в турнирной таблице. «Болонья» выступает с переменным успехом, чередуя победы и поражения. В прошлом туре команда обыграла «Парму» (3:0), а немного ранее уступила дома «Милану» (1:2). Чтобы не попасть в зону вылета, команде нужно обрести стабильность.

«Беневенто» давно не побеждал. В активе клуба 23 очка и 14-е место в чемпионате. Такие результаты не могут радовать болельщиков и, в первую очередь, руководство. В последних двух турах «Беневенто» сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1) и крупно проиграл в Милане «Интеру» (4:0).

Информация для ставок

«Беневенто» не может победить пять матчей подряд

«Болонья» выиграла всего один из пяти последних домашних матчей

В двух их трех очных встреч команд побеждала «Болонья»

В четырех из пяти матчей «Болоньи» заходила ставка «обе не забьют»

Прогноз

Обеим командам очень нужны очки, поэтому игра будет предельно аккуратной и закрытой. Результат матча может решить всего одна ошибка. Предполагаем, что матч закончится с малым количеством забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.23.