«Болонья» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.01.2022)

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04 января 2022, 11:37

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют «Интер». Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.55 на его победу. Остановить свой выбор на неожиданной победе хозяев можно по коэффициенту 6.5, а поверить в ничью можно по коэффициенту 4.35.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.3. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Болонья» неожиданно для всех завершила год на мажорной ноте, сенсационно разгромив на выезде «Сассуоло» (3:0). Эта победа позволила команде закрепиться в самом центре турнирной таблице и занять 10 место по итогам первого круга.

«Интер» в свою очередь смог удержать лидирующую позицию и ушел на перерыв с неплохим отрывом от конкурентов в четыре очка. Миланский коллектив в последних турах всухую разгромил «Кальяри» и «Салернитану» (4:0) и (5:0), а затем минимально переиграл туринский «Торино» (1:0).

Информация для ставок

«Болонья» проиграла три из четырех последних матчей

У «Интера» восемь побед в последних девяти играх

Три минувшие очные встречи завершились победами «Интера»

Четыре из пяти последних домашних поединков с участием «Болоньи» завершились ТМ 2.5

Прогноз

Нет сомнений в том, что игра будет под контролем гостевой команды. «Интер» создаст опасных моментов, сколько будет необходимо для достижения положительного результата. Предлагаем поставить на победу «Интера» с форой (-1) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.