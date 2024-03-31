«Болонья» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (01.04.2024)

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вчера, 23:35

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болоньи» предлагает коэффициент 1.28, в то время как победа гостей будет стоить 12.5. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 5.7.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 2.07).

Форма команд

«Болонья» набрала 12 очков в пяти последних турах Серии А и стремится попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Коллектив располагается на четвертом месте с 54 баллами и опережает «Рому» на три пункта, а в свою очередь отстает от «Ювентуса» на пять пунктов, но имеет на одну игру больше. В случае домашней победы над аутсайдером хозяева при определенных обстоятельствах даже могут увеличить свой отрыв. В прошлом туре «Болонья» на выезде обыграла «Эмполи» (1:0).

«Салернитана» безнадежно идет на последнем месте Серии А и шансов на спасение у команды практически нет. Коллектив набрал лишь 14 баллов, что на девять пунктов меньше, чем у ближайшего соперника, и на 11 очков от спасительного 17 места. В выездной игре с «Болоньей», букмекеры не оставляют гостям шансов. В двух последних матчах «Салернитана» проиграла на своем поле «Лечче» (0:1) и уступил на выезде «Кальяри» (2:4).

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла восемь из десяти последних матчей в чемпионате Италии

«Болонья» выиграла восемь домашних поединков из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились ничьими

Прогноз

«Болонья» является огромным фаворитом и с большой вероятностью не будет иметь проблем с результатом в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.