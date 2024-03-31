«Болонья» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (01.04.2024)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болоньи» предлагает коэффициент 1.28, в то время как победа гостей будет стоить 12.5. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 5.7.
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сегодня, 13:30
Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 2.07).
Форма команд
«Болонья» набрала 12 очков в пяти последних турах Серии А и стремится попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Коллектив располагается на четвертом месте с 54 баллами и опережает «Рому» на три пункта, а в свою очередь отстает от «Ювентуса» на пять пунктов, но имеет на одну игру больше. В случае домашней победы над аутсайдером хозяева при определенных обстоятельствах даже могут увеличить свой отрыв. В прошлом туре «Болонья» на выезде обыграла «Эмполи» (1:0).
«Салернитана» безнадежно идет на последнем месте Серии А и шансов на спасение у команды практически нет. Коллектив набрал лишь 14 баллов, что на девять пунктов меньше, чем у ближайшего соперника, и на 11 очков от спасительного 17 места. В выездной игре с «Болоньей», букмекеры не оставляют гостям шансов. В двух последних матчах «Салернитана» проиграла на своем поле «Лечче» (0:1) и уступил на выезде «Кальяри» (2:4).
Информация для ставок
- «Салернитана» проиграла восемь из десяти последних матчей в чемпионате Италии
- «Болонья» выиграла восемь домашних поединков из десяти последних во всех турнирах
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились ничьими
Прогноз
«Болонья» является огромным фаворитом и с большой вероятностью не будет иметь проблем с результатом в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.