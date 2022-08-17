«Болонья» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (21.08.2022)

1660737710

сегодня, 15:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Болонья» не смогла набрать очки в первом туре нового сезона Серии А, хотя показала достойную игру. Тем не менее, чемпионат только начинается и у коллектива все впереди. В предстоящем матче у команды есть хорошая возможность побороться за очки, ведь «Верона» считается больше домашней командой. В прошлом туре «Болонья» уступила «Лацио» на выезде (1:2), а в кубке Италии прошла «Козенцу» (1:0).

«Верона» попала под каток «Наполи» в первом туре Серии А (2:5) и даже родные стены не помогли команде избежать разгрома. Тем не менее, руководство и болельщики надеются, что это было досадная оплошность и в ближайших поединка будут набраны первые очки. В кубке Италии «Верона» неожиданно крупно проиграла «Бари» (1:4), что заставляет все-таки задуматься о готовности команды к сезону.

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре последних матча «Вероны» завершились тоталом больше 4.5 мячей

«Болонья» проиграла три из четырех последних матчей во всех турнирах

«Верона» выиграла только два матча у «Болоньи» из десяти последних

Прогноз

Оба клуба проиграли первые матчи в Серии А, поэтому имеют сильное желание реабилитироваться в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.