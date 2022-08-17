«Болонья» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (21.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.1.
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21 августа 2022, 21:45
воскресенье
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.
Форма команд
«Болонья» не смогла набрать очки в первом туре нового сезона Серии А, хотя показала достойную игру. Тем не менее, чемпионат только начинается и у коллектива все впереди. В предстоящем матче у команды есть хорошая возможность побороться за очки, ведь «Верона» считается больше домашней командой. В прошлом туре «Болонья» уступила «Лацио» на выезде (1:2), а в кубке Италии прошла «Козенцу» (1:0).
«Верона» попала под каток «Наполи» в первом туре Серии А (2:5) и даже родные стены не помогли команде избежать разгрома. Тем не менее, руководство и болельщики надеются, что это было досадная оплошность и в ближайших поединка будут набраны первые очки. В кубке Италии «Верона» неожиданно крупно проиграла «Бари» (1:4), что заставляет все-таки задуматься о готовности команды к сезону.
Информация для ставок
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре последних матча «Вероны» завершились тоталом больше 4.5 мячей
- «Болонья» проиграла три из четырех последних матчей во всех турнирах
- «Верона» выиграла только два матча у «Болоньи» из десяти последних
Прогноз
Оба клуба проиграли первые матчи в Серии А, поэтому имеют сильное желание реабилитироваться в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.