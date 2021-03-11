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«Борнмут» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (13.03.2021)

11 марта 2021, 23:37

«Борнмут» и «Барнсли» сыграют в рамках 36-го тура английского Чемпионшипа. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 13 марта.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.73 2.23
Лига ставок 1.67 2.12
BetBoom 1.61 2.20

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Борнмута» в предстоящем матче букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.26. Заключить пари на гостевой триумф «Барнсли» можно по котировке 3.34, а ничья доступна за 3.42.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч будет не сильно результативным. Исход с тоталом меньше (2,5) голов доступен за 1.72, больше – 2.10.

Форма команд

«Борнмут» долгое время находился в группе лидеров чемпионата, но из-за затяжной серии неудач выпал из первой шестерки. Сейчас «вишни» пытаются вернуть себе место в зоне плей-офф, показывая неплохие результаты.

В активе «Борнмута» две победы подряд, которые он оформил в матчах с «Уотфордом» (1:0) и «Бристоль Сити» (2:1), а в прошлом туре чемпионата команда разделила очки в гостевой встрече против «Престона» (1:1).

«Барнсли» тоже находится в великолепной форме. С 14 февраля команда одержала семь побед кряду в лиге, что позволило ей обосноваться на шестом месте в турнирной таблице. Оборвалось победное шествие «Барнсли» в прошлом туре, когда клуб сыграл вничью с «Дерби Каунти» (0:0) на домашней арене.

Информация для ставок

  • «Борнмут» побеждал соперника в трех прошлых очных встречах
  • «Барнсли» выиграл три предыдущих гостевых поединка в чемпионате
  • У «Борнмута» три победы в пяти последних домашних поединках лиги

Прогноз

Участников предстоящей встречи в турнирной таблице разделяют два очка. В случае победы «Борнмут» подвинет соперника с шестой строчки, а «Барнсли», если победит, укрепит свои позиции в зоне плей-офф.

При таком раскладе команды вряд ли станут идти на большие риски и особое внимание уделят обороне. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.72 в БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Марсель» — «Брест».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.73 2.23
Лига ставок 1.67 2.12
BetBoom 1.61 2.20
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 00:07
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Барнсли»
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