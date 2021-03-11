«Борнмут» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (13.03.2021)

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11 марта 2021, 23:37

«Борнмут» и «Барнсли» сыграют в рамках 36-го тура английского Чемпионшипа. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 13 марта.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Борнмута» в предстоящем матче букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.26. Заключить пари на гостевой триумф «Барнсли» можно по котировке 3.34, а ничья доступна за 3.42.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч будет не сильно результативным. Исход с тоталом меньше (2,5) голов доступен за 1.72, больше – 2.10.

Форма команд

«Борнмут» долгое время находился в группе лидеров чемпионата, но из-за затяжной серии неудач выпал из первой шестерки. Сейчас «вишни» пытаются вернуть себе место в зоне плей-офф, показывая неплохие результаты.

В активе «Борнмута» две победы подряд, которые он оформил в матчах с «Уотфордом» (1:0) и «Бристоль Сити» (2:1), а в прошлом туре чемпионата команда разделила очки в гостевой встрече против «Престона» (1:1).

«Барнсли» тоже находится в великолепной форме. С 14 февраля команда одержала семь побед кряду в лиге, что позволило ей обосноваться на шестом месте в турнирной таблице. Оборвалось победное шествие «Барнсли» в прошлом туре, когда клуб сыграл вничью с «Дерби Каунти» (0:0) на домашней арене.

Информация для ставок

«Борнмут» побеждал соперника в трех прошлых очных встречах

«Барнсли» выиграл три предыдущих гостевых поединка в чемпионате

У «Борнмута» три победы в пяти последних домашних поединках лиги

Прогноз

Участников предстоящей встречи в турнирной таблице разделяют два очка. В случае победы «Борнмут» подвинет соперника с шестой строчки, а «Барнсли», если победит, укрепит свои позиции в зоне плей-офф.

При таком раскладе команды вряд ли станут идти на большие риски и особое внимание уделят обороне. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.72 в БК Фонбет.

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