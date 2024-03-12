«Борнмут» — «Лутон Таун». Прогноз на матч АПЛ (13.03.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бернли». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Лутон Таун» оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.
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завтра, 22:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.
Форма команд
«Борнмут» очень мало выигрывает в последнее время, но предыдущие результаты не дают команде опуститься слишком низко в таблице. На данный момент клуб располагается на 13 месте 32 баллами и опережает нынешнего соперника на 11 баллов. В случае победы, хозяева приобретут дополнительную уверенность в своих силах и еще дальше отстранятся от опасной зоны в АПЛ. Два последних матча «Борнмута» завершились ничьей с «Шеффилд Юнайтед» (2:2), а ранее выездной победой над «Бернли» (2:0).
«Лутон Таун» имеет серию без побед из нескольких поединков и рискует вылететь из АПЛ, хотя ситуацию нельзя назвать критичной. Коллектив набрал 21 балл и отстает на три балла от «Ноттингем Форест», но имеет нынешнюю игру в запасе. В случае победы в этой игре гости сравняются с «лесниками» в турнирной таблице. В последнем туре АПЛ «Лутон Таун» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» на выезде (1:1), а ранее уступил на своем поле «Астон Вилле» (2:3).
Информация для ставок
- «Борнмут» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Лутон Таун» проиграл пять из шести последних матчей
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды не могут похвалиться стабильными результатами и предсказать победителя в такой паре очень сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу тотала меньше 3 мячей по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.