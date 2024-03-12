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«Борнмут» — «Лутон Таун». Прогноз на матч АПЛ (13.03.2024)

сегодня, 16:53
Борнмут

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бернли». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Лутон Таун» оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Борнмут» очень мало выигрывает в последнее время, но предыдущие результаты не дают команде опуститься слишком низко в таблице. На данный момент клуб располагается на 13 месте 32 баллами и опережает нынешнего соперника на 11 баллов. В случае победы, хозяева приобретут дополнительную уверенность в своих силах и еще дальше отстранятся от опасной зоны в АПЛ. Два последних матча «Борнмута» завершились ничьей с «Шеффилд Юнайтед» (2:2), а ранее выездной победой над «Бернли» (2:0).

«Лутон Таун» имеет серию без побед из нескольких поединков и рискует вылететь из АПЛ, хотя ситуацию нельзя назвать критичной. Коллектив набрал 21 балл и отстает на три балла от «Ноттингем Форест», но имеет нынешнюю игру в запасе. В случае победы в этой игре гости сравняются с «лесниками» в турнирной таблице. В последнем туре АПЛ «Лутон Таун» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» на выезде (1:1), а ранее уступил на своем поле «Астон Вилле» (2:3).

Информация для ставок

  • «Борнмут» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Лутон Таун» проиграл пять из шести последних матчей
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды не могут похвалиться стабильными результатами и предсказать победителя в такой паре очень сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу тотала меньше 3 мячей по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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сегодня в 18:24
Последние четыре личных встречи данных команд были сыграны в рамках Чемпионшипа. В двух из них победу праздновал Лутон Таун, ещё в одной была ничья и лишь раз выиграть удалось Борнмуту, но всего с разницей в один мяч (2-1). В ближайшей дуэли из-за турнирного положения коллективов букмекеры ведут явными фаворитами хозяев, с чем частично можно поспорить. "Вишни" в последнее время практически не выигрывают, а "шляпники" - это очень кусучая команда, даже когда противостоит более грозным соперникам. Беру фору (+1,5) гостей. И думаю, что если они и проиграют, то не более, чем с разницей в один мяч.
Гость
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