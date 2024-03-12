«Борнмут» — «Лутон Таун». Прогноз на матч АПЛ (13.03.2024)

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сегодня, 16:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бернли». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Лутон Таун» оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Борнмут» очень мало выигрывает в последнее время, но предыдущие результаты не дают команде опуститься слишком низко в таблице. На данный момент клуб располагается на 13 месте 32 баллами и опережает нынешнего соперника на 11 баллов. В случае победы, хозяева приобретут дополнительную уверенность в своих силах и еще дальше отстранятся от опасной зоны в АПЛ . Два последних матча «Борнмута» завершились ничьей с «Шеффилд Юнайтед» (2:2), а ранее выездной победой над «Бернли» (2:0).

«Лутон Таун» имеет серию без побед из нескольких поединков и рискует вылететь из АПЛ , хотя ситуацию нельзя назвать критичной. Коллектив набрал 21 балл и отстает на три балла от «Ноттингем Форест», но имеет нынешнюю игру в запасе. В случае победы в этой игре гости сравняются с «лесниками» в турнирной таблице. В последнем туре АПЛ «Лутон Таун» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» на выезде (1:1), а ранее уступил на своем поле «Астон Вилле» (2:3).

Информация для ставок

«Борнмут» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Лутон Таун» проиграл пять из шести последних матчей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды не могут похвалиться стабильными результатами и предсказать победителя в такой паре очень сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу тотала меньше 3 мячей по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.