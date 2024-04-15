«Боруссия» Дортмунд — Атлетико. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (16.04.2024)

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вчера, 21:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.68. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд после первого тайма выглядела очень слабо и казалось, что участь клуба уже предрешена. Тем не менее, гости нашли в себе силы отыграть один мяч и закончить игру поражением, но с минимальной разницей в счете (1:2). Кроме того, «шмели» могли и вовсе зацепиться за ничью, но после удара головой Юлиана Брандта хозяев спасла перекладина. На своем поле немецкий клуб постарается отыграться и пробиться в полуфинал, где не играла больше 10 лет. В последнем туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд на выезде одолела «Боруссию» М (2:1).

«Матрасники» выиграли первый матч на своем поле, но осадок все равно остался. Мадридский клуб наделся на более солидное преимущество, однако теперь придется защищать что есть. «Атлетико» не стоит играть на удержание счета, ведь обычно это не заканчивается ничем хорошим. Таким образом всех болельщиков ждет занимательный футбол. На прошлых выходных подопечные Диего Симеоне на своем поле справились с «Жироной» и сократили отставание от нее до четырех пунктов.

Информация для ставок

«Боруссия» Дортмунд выиграла шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

«Атлетико» одержал победу лишь в одной выездной встречи из семи последних

«Боруссия» Дортмунд выиграла два из пяти матчей с «Атлетико» при трех поражениях

Три из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Боруссия» имеет отличный шанс выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов и приложит максимум усилий для этого. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в основное время по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.